Los motivos de Marcelo Gallardo para aceptar la propuesta de Arabia Saudita

Marcelo Gallardo, flamante entrenador de Al-Ittihad de Arabia Saudita, explicó este martes los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de desembarcar en el fútbol de Medio Oriente y aseguró que "tenía ganas y deseo" de poder llegar al equipo.

En lo que es su primera experiencia en el continente asiático, el técnico argentino, que venía de un año sabático, ya dirigió la práctica de un plantel que está plagado de estrellas, en las que se destacan los franceses Karim Benzema y N´Golo Kanté, quien fue campeón del Mundo en Rusia 2018.

"Estoy muy emocionado y entusiasmado por la gran oportunidad. Es un gran desafío descubrir una cultura totalmente diferente en un ámbito distinto. Por eso, el hecho de poder tomar este desafío como un crecimiento no solamente deportivo, sino entender cómo culturalmente puedo involucrarme una estructura de desarrollo", comentó Gallardo en el canal oficial de la entidad árabe.

"Eso me motivó muchísimo para venir y ha sido una de las razones principales. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con el desarrollo. El hecho de descubrir algo nuevo realmente me motivó", explicó sobre la elección de recalar en el Al-Ittihad.

Además, el entrenador de 47 años se expresó sobre la conexión entre el proyecto que armó en River y lo que intentará construir en su nuevo equipo, en el que además de tener la competencia local buscará dar el batacazo en el Mundial de Clubes que está próximo a jugarse.

"Conociendo dónde nací (River), sabía cuáles eran las posibilidades que teníamos. Hubo una involucración muy grande de parte mía hacia el club y del club hacia mí. Eso hizo que podamos construir algo muy sólido a lo largo del tempo. El mismo deseo de trabajo quiero poder expresar acá. Todos tenemos que entender que parte del éxito está en la construcción y el trabajo en equipo. Eso es algo que yo considero que es de las razones más importantes", explicó.

"Construir en equipo con gente que está involucrada a potenciar esta posibilidad es algo que a mí me identifica bastante", remarcó el multicampeón en River.

"Los desafíos van a estar rápidamente al alcance del juego y a la disponibilidad de las cuestiones que tienen que ver con el resultado, sin perder de vista que para construir se necesita el tiempo y el espacio para poder hacerlo", sentenció Gallardo.