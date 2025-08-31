En vivo

Deportes

Liverpool triunfó ante el Arsenal con un golazo de Szoboszlai

El mediocampista húngaro marcó un tanto de tiro libre para la victoria de Los Reds, lideres de la Liga Inglesa con 9 puntos.

31/08/2025 | 17:08Redacción Cadena 3

FOTO: Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai. (Foto NA: @LFC)

Liverpool venció este domingo como local al Arsenal por 1-0, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Anfield de Inglaterra.

El único gol del encuentro para los “Reds” lo convirtió el mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai con un gran remate de tiro libre, a los 38 minutos del segundo tiempo.

Con el volante argentino Alexis Mac Allister como titular, los dirigidos por Arne Slot lograron un triunfo que los colocó como únicos líderes de la Liga Inglesa con 9 unidades, puntaje ideal de tres victorias en tres partidos, con el Chelsea de Enzo Fernández como escolta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ahora, deberán visitar al Burnley el domingo 14 de septiembre, luego del receso de selecciones por fecha FIFA, a partir de las 10:00 (hora argentina) por la siguiente jornada del campeonato local.

Por su parte, el elenco comandado por el español Mikel Arteta, tercero en la tabla con 6 puntos, recibirá al Nottingham Forest el sábado 13 de septiembre desde las 08:30 (hora argentina).

En un partido marcado por la paridad en la calidad de ambos equipos, el encuentro se definió con una genialidad de Szoboszlai quien, a pocos minutos del final, ejecutó un tiro libre que se estrelló en el palo derecho del arquero David Raya e ingresó al fondo de la red para darle el triunfo al Liverpool.

En el resto de encuentros de la jornada, West Ham aplastó al propio Forest por 3-0 con tantos de Jarrod Bowen, Lucas Paquetá y Callum Wilson, todos convertidos en los últimos diez minutos de la partida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el batacazo de la fecha lo dio el Brighton, quien logró dar vuelta el resultado por 2-1 ante el Manchester City de Joseph Guardiola con goles de James Milner y Brajan Gruda. Erling Haaland había abierto el marcador para los “Cityzens” en la primera mitad.

Por último, sin Emiliano Martínez, arquero de la Selección argentina, por tener acordado de palabra su contrato con el Manchester United, el Aston Villa sufrió una contundente derrota por 3-0 ante el Crystal Palace.

Lectura rápida

  1. ¿Qué equipo ganó el partido? Liverpool ganó el partido contra el Arsenal por 1-0.
  2. ¿Quién anotó el gol de la victoria? El gol fue anotado por Dominik Szoboszlai.
  3. ¿Cuándo es el próximo partido de Liverpool? El próximo partido será el 14 de septiembre contra el Burnley.
  4. ¿A qué hora se jugará el siguiente encuentro? Se jugará a las 10:00 (hora argentina).
  5. ¿Qué posición ocupa el Arsenal en la tabla? Actualmente, el Arsenal es tercero con 6 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

