El City no logra arrancar y cayó ante el Brighton
El Manchester City se enfrentó a una nueva derrota, 2-1 frente a Brighton en la Premier League. A pesar de un gol de Erling Haaland, el equipo no logró mantener la ventaja y sufrió una remontada en el último momento del partido.
31/08/2025 | 12:35Redacción Cadena 3
FOTO: Man City cae 2-1 ante Brighton en la Premier League pese a gol de Haaland
Brighton remontó para vencer al Manchester City el domingo 2-1 en la Liga Premier por segunda temporada consecutiva, destacando las vulnerabilidades que aún estaban presentes en el equipo que había llegado a dominar el fútbol inglés.
Brajan Gruda se abrió paso a través de una defensa abierta, rodeó al portero y anotó solo frente a la portería para la victoria a los 89 minutos para Brighton, que iba perdiendo tras el gol de Erling Haaland en la primera mitad — su gol número 88 en 100 apariciones en la Liga Premier desde que llegó a Inglaterra en 2022.
City concedió el empate a los 67 minutos después de que Matheus Nunes levantara el brazo en el área para bloquear un disparo. James Milner convirtió el penal para Brighton.
¡QUÉ GOLAZO HIZO GRUDA! ¡BRIGHTON SE LO DA VUELTA Y LE GANA 2-1 AL CITY!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025
?? Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/INP984RAjB
Con un City visiblemente desvaneciéndose, Brighton creó una sucesión de oportunidades antes de que Gruda convirtiera una.
Después de abrir con una victoria 4-0 en Wolverhampton, City había perdido 2-0 en casa ante Tottenham y ahora en el Amex Stadium.
West Ham alivió la presión sobre el entrenador Graham Potter con una victoria 3-0 en Nottingham Forest, asegurada por goles tardíos de Jarrod Bowen, Lucas Paquetá — desde el punto de penalti — y Callum Wilson.
West Ham había perdido sus dos primeros partidos en la liga, concediendo ocho goles en el proceso, y también fue eliminado de la Copa de la Liga Inglesa a mitad de semana.
Más tarde, Liverpool recibió a Arsenal en un encuentro de dos posibles contendientes al título, y Crystal Palace visitó a Aston Villa.
[Fuente: AP]