Deportes

El City no logra arrancar y cayó ante el Brighton

El Manchester City se enfrentó a una nueva derrota, 2-1 frente a Brighton en la Premier League. A pesar de un gol de Erling Haaland, el equipo no logró mantener la ventaja y sufrió una remontada en el último momento del partido.

31/08/2025 | 12:35Redacción Cadena 3

FOTO: Man City cae 2-1 ante Brighton en la Premier League pese a gol de Haaland

Brighton remontó para vencer al Manchester City el domingo 2-1 en la Liga Premier por segunda temporada consecutiva, destacando las vulnerabilidades que aún estaban presentes en el equipo que había llegado a dominar el fútbol inglés.

Brajan Gruda se abrió paso a través de una defensa abierta, rodeó al portero y anotó solo frente a la portería para la victoria a los 89 minutos para Brighton, que iba perdiendo tras el gol de Erling Haaland en la primera mitad — su gol número 88 en 100 apariciones en la Liga Premier desde que llegó a Inglaterra en 2022.

City concedió el empate a los 67 minutos después de que Matheus Nunes levantara el brazo en el área para bloquear un disparo. James Milner convirtió el penal para Brighton.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con un City visiblemente desvaneciéndose, Brighton creó una sucesión de oportunidades antes de que Gruda convirtiera una.

Después de abrir con una victoria 4-0 en Wolverhampton, City había perdido 2-0 en casa ante Tottenham y ahora en el Amex Stadium.

West Ham alivió la presión sobre el entrenador Graham Potter con una victoria 3-0 en Nottingham Forest, asegurada por goles tardíos de Jarrod Bowen, Lucas Paquetá — desde el punto de penalti — y Callum Wilson.

West Ham había perdido sus dos primeros partidos en la liga, concediendo ocho goles en el proceso, y también fue eliminado de la Copa de la Liga Inglesa a mitad de semana.

Más tarde, Liverpool recibió a Arsenal en un encuentro de dos posibles contendientes al título, y Crystal Palace visitó a Aston Villa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Brighton venció 2-1 al Manchester City en la Premier League.

¿Quién anotó los goles?
El gol de City fue obra de Erling Haaland y los de Brighton los marcaron James Milner (penal) y Brajan Gruda.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se disputó el domingo 31 de agosto de 2025.

¿Dónde tuvo lugar?
Se llevó a cabo en el Amex Stadium.

¿Cómo se desarrolló el partido?
City empezó ganando, pero Brighton logró revertir el resultado en los minutos finales.

[Fuente: AP]

