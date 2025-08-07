Lautaro y Alexis Mac Allister, entre los nominados para ganar el Balón de oro
Los argentinos figuran entre los 30 con posibilidades a quedarse con el premio.
07/08/2025 | 13:40Redacción Cadena 3
FOTO: Martínez y Mac Allister sueñan con el Balón de Oro.
Los futbolistas argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football.
Mac Allister tuvo una gran temporada y fue clave para la consagración del Liverpool en la Premier League de Inglaterra, mientras que Martínez guió al Inter de Milán hacia la final de la Champions League.
El “Toro” fue clave para el conjunto italiano en dicha competición, ya que anotó tanto en la fase de liga como en los octavos, cuartos y semifinal.
Esta es la cuarta nominación al Balón de Oro para Martínez, quien ya había estado entre los mejores en 2021 (21°), 2023 (20°) y 2024 (7°).
Mac Allister, por su parte, fue una pieza clave en el Liverpool, que arrasó en la Premier League para quedarse con el título en dicha competición por primera vez desde el 2020.
Se trata de la primera nominación al Balón de Oro para el jugador surgido en Argentinos Juniors, que se sigue afianzando como uno de los mejores mediocampistas del mundo.
Ambos, además, tienen un rol clave en la Selección argentina que es dirigida por Lionel Scaloni.
Entre los grandes candidatos a quedarse con el premio están el francés Osumane Dembélé, clave esta temporada en la que el Paris Saint-Germain arrasó en prácticamente todas las competencias, el inglés Cole Palmer, que fue fundamental para que el Chelsea conquiste el Mundial de Clubes, el español Lamine Yamal, quien se proyecta como la gran figura de los próximos años en el fútbol, e incluso Lautaro Martínez, aunque este último cedió mucho terreno tras el flojo final de temporada que tuvo el Inter.
Todos los nominados al Balón de Oro
Achraf Hakimi
Pedri
Nuno Mendes
Serhou Guirassy
Alexis Mac Allister
Raphinha
Viktor Gyökeres
Désiré Doué
Denzel Dumfries
Scott McTominay
Ousmane Dembélé
Erling Haaland
Joao Neves
Jude Bellingham
Robert Lewandowski
Mohamed Salah
Cole Palmer
Fabian Ruíz
Vinicius Jr.
Declan Rice
Vitinha
Kylian Mbappé
Gianluigi Donnarumma
Michael Olise
Florian Wirtz
Lamine Yamal
Khvicha Kvaratskhelia
Harry Kane
Virgil Van Dijk
Lautaro Martínez
Lectura rápida
¿Quiénes fueron nominados al Balón de Oro?
Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados.
¿Qué prestigioso galardón recibieron?
El Balón de Oro, otorgado por France Football.
¿Para qué equipos jugaron los nominados?
Mac Allister jugó para Liverpool y Martínez para Inter de Milán.
¿Cuáles fueron los logros destacados de Mac Allister?
Fue clave para la consagración del Liverpool en la Premier League.
¿Qué logró Martínez en la última temporada?
Martínez guió al Inter de Milán hacia la final de la Champions League.
[Fuente: Noticias Argentinas]