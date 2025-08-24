La postura de Alianza Lima por los incidentes: "Quedaría un precedente terrible"
El presidente Jorge Zúñiga, explicó como continuará la situación y advirtió por una posible resolución de la CONMEBOL.
24/08/2025 | 19:51Redacción Cadena 3
FOTO: Jorge Zúñiga y su descargo sobre la posible continuidad de la U de Chile en la Sudamericana
Tras los graves hechos de violencia ocurridos en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, el presidente de Alianza Lima de Perú, Jorge Zúñiga, explicó como continuará la situación y advirtió por una posible resolución de la CONMEBOL.
“El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la CONMEBOL va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo”, explicó el directivo.
/Inicio Código Embebido/
Hechos de violencia en Avellaneda. Independiente responsabiliza a U. de Chile por violento episodio en la Copa Sudamericana
La violencia en el partido entre Independiente y Universidad de Chile dejó heridos y destrozos. El club argentino responsabilizó a su par chileno y a su hinchada por los incidentes que llevaron a la suspensión del encuentro.
/Fin Código Embebido/
Zúñiga remarcó que, según las primeras imputaciones, la U de Chile habría sido señalada como la iniciadora de los incidentes, lo que derivó en la reacción de los hinchas argentinos y desembocó en la tragedia dentro del estadio. Para el dirigente, esta imputación será clave en el análisis que realice la CONMEBOL en los próximos días.
En ese sentido, el dirigente de "Los Blanquiazules" planteó que una posible decisión de adjudicarle los puntos al conjunto chileno podría sentar un precedente muy delicado en la historia de las competiciones sudamericanas.
“Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la CONMEBOL es difícil”, sentenció Zúñiga.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido? Hubo incidentes de violencia entre hinchas durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile.
¿Quién se pronunció acerca de los hechos? El presidente de Alianza Lima, Jorge Zúñiga.
¿Cuál es la posición de Zúñiga? Advierte que dar puntos a la U. de Chile podría crear un mal precedente en el fútbol sudamericano.
¿Qué sucederá a continuación? La CONMEBOL llevará a cabo una investigación y emitirá un fallo tras recibir descargos de los clubes.
¿Qué advirtió sobre la CONMEBOL? Zúñiga considera que la situación de la CONMEBOL es complicada ante la posible resolución.
[Fuente: Noticias Argentinas]