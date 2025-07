La increíble cifra que pagaron por Retegui: cuánto reciben Boca y Talleres

Tras hacer grandes temporadas en el fútbol italiano, Mateo Retegui es vendido al fútbol árabe por una impactante cifra millonaria.

El delantero argentino se convertirá en nuevo jugador del Al Qadisiya que adquiere sus servicios por 65 millones de euros.

/Inicio Código Embebido/

Retegui has arrived ??

Welcome to Khobar! ??#AlQadsiah | #ReteguiQadsawi pic.twitter.com/OV6xR3C2vZ