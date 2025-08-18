En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La carta que se juega Costas para salvar a Racing: Marcos Rojo sería titular

Racing se juega la clasificación en la Copa Libertadores. Para la revancha con Peñarol, el DT planea poner de arranque al defensor. 

18/08/2025 | 18:47Redacción Cadena 3

FOTO: Marcos Rojo sería titular frente a Peñarol por la Copa Libertadores.

Racing afronta un momento decisivo en la Copa Libertadores y el técnico Gustavo Costas analiza cambios de peso en la formación inicial, entre ellos se encuentra la posible titularidad del defensor Marcos Rojo.

Tras la derrota por 1 a 0 en Montevideo, la revancha contra Peñarol será este martes en el Cilindro de Avellaneda y el entrenador evalúa darle la titularidad a Rojo, quien podría aparecer desde el arranque como stopper por izquierda en lugar de Nazareno Colombo.

El presente de la “Academia” en el Torneo Clausura de la Liga Profesional es preocupante, ya que lleva apenas un triunfo en lo que va del semestre y tres derrotas consecutivas en condición de local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A eso se le suma la caída reciente frente a Tigre, que encendió la alarma entre los hinchas. En este contexto, el duelo ante el conjunto uruguayo se presenta como una oportunidad clave para recomponer la confianza y sostener el sueño internacional.

En el armado del equipo, Gabriel Arias seguirá en el arco pese a los cuestionamientos por su rendimiento en la ida, mientras que la línea de tres tendría como fijas a Santiago Sosa y Marco Di Césare.

El ingreso de Rojo aportaría experiencia y jerarquía para afrontar un partido de alta tensión, donde Racing necesita ganar sí o sí para continuar en la competencia.

En cuanto a la mitad de cancha no presentaría grandes modificaciones, ya que Gastón Martirena y Gabriel Rojas ocuparían los carriles, con Agustín Almendra y Juan Nardoni en el centro.

La principal incógnita está en la ofensiva, ya que Costas todavía no define quién acompañará a Adrián “Maravilla” Martínez y entre las opciones está Santiago Solari, Duván Vergara y Maximiliano Torres, quienes se disputan el lugar.

Lectura rápida

¿Qué enfrenta Racing? Racing afronta un partido decisivo en la Copa Libertadores. ¿Quién es el titular posible? El defensor Marcos Rojo podría ser titular. ¿Cuándo será la revancha? La revancha contra Peñarol será el martes. ¿Dónde se jugará el partido? En el Cilindro de Avellaneda. ¿Por qué es importante el partido? Racing necesita ganar para seguir en la competencia internacional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho