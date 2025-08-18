La carta que se juega Costas para salvar a Racing: Marcos Rojo sería titular
Racing se juega la clasificación en la Copa Libertadores. Para la revancha con Peñarol, el DT planea poner de arranque al defensor.
18/08/2025 | 18:47Redacción Cadena 3
FOTO: Marcos Rojo sería titular frente a Peñarol por la Copa Libertadores.
Racing afronta un momento decisivo en la Copa Libertadores y el técnico Gustavo Costas analiza cambios de peso en la formación inicial, entre ellos se encuentra la posible titularidad del defensor Marcos Rojo.
Tras la derrota por 1 a 0 en Montevideo, la revancha contra Peñarol será este martes en el Cilindro de Avellaneda y el entrenador evalúa darle la titularidad a Rojo, quien podría aparecer desde el arranque como stopper por izquierda en lugar de Nazareno Colombo.
El presente de la “Academia” en el Torneo Clausura de la Liga Profesional es preocupante, ya que lleva apenas un triunfo en lo que va del semestre y tres derrotas consecutivas en condición de local.
A eso se le suma la caída reciente frente a Tigre, que encendió la alarma entre los hinchas. En este contexto, el duelo ante el conjunto uruguayo se presenta como una oportunidad clave para recomponer la confianza y sostener el sueño internacional.
En el armado del equipo, Gabriel Arias seguirá en el arco pese a los cuestionamientos por su rendimiento en la ida, mientras que la línea de tres tendría como fijas a Santiago Sosa y Marco Di Césare.
El ingreso de Rojo aportaría experiencia y jerarquía para afrontar un partido de alta tensión, donde Racing necesita ganar sí o sí para continuar en la competencia.
En cuanto a la mitad de cancha no presentaría grandes modificaciones, ya que Gastón Martirena y Gabriel Rojas ocuparían los carriles, con Agustín Almendra y Juan Nardoni en el centro.
La principal incógnita está en la ofensiva, ya que Costas todavía no define quién acompañará a Adrián “Maravilla” Martínez y entre las opciones está Santiago Solari, Duván Vergara y Maximiliano Torres, quienes se disputan el lugar.
[Fuente: Noticias Argentinas]