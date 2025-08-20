Julián Vignolo deja Racing y ya fue presentado por el Toulouse
La joya de la “Academia” fue vendida al fútbol francés y le deja al club cordobés USD 815.000 limpios.
20/08/2025 | 15:04Redacción Cadena 3
FOTO: Julián Vignolo, nuevo jugador del Toulouse. (Foto:@ToulouseFC)
Luego de una larga novela de idas y vueltas, Julián Vignolo deja Racing y fue presentado de manera oficial por el Toulouse de Francia.
El delantero académico había sonado para varios clubes europeos y algunos del fútbol argentino, pero finalmente seguirá su carrera en la Ligue One francesa.
/Inicio Código Embebido/
Bienvenido Julián ! pic.twitter.com/0YXpUTwkA9— Toulouse FC (@ToulouseFC) August 20, 2025
/Fin Código Embebido/
La transferencia de Vignolo al viejo continente le deja a Racing USD 815.000 limpios. Además, el club cordobés conserva un 20% de una futura venta.
"Lo que nosotros pretendíamos era que Julián se quedara todo el año, pero siempre lo hemos escuchado a él. Es una gran venta para el club", había declarado a Cadena 3 el presidente de Racing, Manuel Pérez.
Racing vuelve a realizar una transferencia directa al exterior después de 36 años, donde se vendió a Víctor Sotomayor al Verona de Italia.
Lectura rápida
¿Quién dejó Racing?
Julián Vignolo dejó Racing para unirse al Toulouse de Francia.
¿Cuánto recibió Racing por la transferencia?
USD 815.000 limpios.
¿Qué porcentaje conserva Racing de una futura venta?
20% de una futura venta.
¿Quién es el presidente de Racing?
Manuel Pérez es el presidente de Racing.
¿Cuántos años pasaron desde la última transferencia directa al exterior?
Pasaron 36 años desde la última transferencia directa al exterior.