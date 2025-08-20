Julián Vignolo deja Racing y ya fue presentado por el Toulouse

Luego de una larga novela de idas y vueltas, Julián Vignolo deja Racing y fue presentado de manera oficial por el Toulouse de Francia.

El delantero académico había sonado para varios clubes europeos y algunos del fútbol argentino, pero finalmente seguirá su carrera en la Ligue One francesa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La transferencia de Vignolo al viejo continente le deja a Racing USD 815.000 limpios. Además, el club cordobés conserva un 20% de una futura venta.

"Lo que nosotros pretendíamos era que Julián se quedara todo el año, pero siempre lo hemos escuchado a él. Es una gran venta para el club", había declarado a Cadena 3 el presidente de Racing, Manuel Pérez.

Racing vuelve a realizar una transferencia directa al exterior después de 36 años, donde se vendió a Víctor Sotomayor al Verona de Italia.