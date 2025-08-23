Instituto visita a San Lorenzo en busca de volver a sumar de a 3

FOTO: Instituto visita a San Lorenzo en busca de volver a ganar (Foto: @InstitutoACC).

Instituto visita a San Lorenzo este sábado, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Ambos tienen el objetivo de ganar: la "Gloria" busca volver al triunfo que consiguió en la primera fecha del torneo local ante Gimnasia de La Plata, mientras que el "Ciclón" quiere conseguir un triunfo que le permita recuperarse tras la derrota ante Platense.

El encuentro se juega a las 14:30 y se llevará a cabo en el "Nuevo Gasómetro". Se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Instituto necesita empezar a sumar puntos con urgencia ya que solo le ganó al "Lobo" en la primera fecha, para después sufrir goleadas 4-0 contra River y Unión y empatar con Vélez y Platense.

Los dirigidos por Daniel Oldrá están decimoterceros en la Zona B con solo cinco puntos.

San Lorenzo tuvo un buen comienzo en el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B con ocho puntos e incluso sueña con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

Sin embargo, en la última fecha sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura al caer 2-1 frente al campeón del fútbol argentino, Platense.

El único enfrentamiento entre San Lorenzo e Instituto se dio en el primer semestre del año, en el Torneo Apertura, y el "Ciclón" consiguió un ajustado triunfo por 1-0.

