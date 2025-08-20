Independiente empata ante Universidad de Chile por el pase a cuartos de final

FOTO: Independiente va por la clasificación a los cuartos de final.

Independiente recibe a Universidad de Chile, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se juega desde las 21:30 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR está su compatriota Antonio García.

Lucas Assadi abrió el marcador para la Universidad de Chile, a los 12 minutos del primer tiempo, que le gana 1-0 a Independiente.

Partido en desarrollo

