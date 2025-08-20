En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

San Martín (T) vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Independiente empata ante Universidad de Chile por el pase a cuartos de final

El “Rojo”, que cayó 1-0 en la ida, quiere meterse en los cuartos de final de la Sudamericana. Juegan desde las 21:30. 

20/08/2025 | 22:16Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente va por la clasificación a los cuartos de final.

Independiente recibe a Universidad de Chile, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se juega desde las 21:30 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR está su compatriota Antonio García.

Lucas Assadi abrió el marcador para la Universidad de Chile, a los 12 minutos del primer tiempo, que le gana 1-0 a Independiente.

Partido en desarrollo

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? Se jugará este miércoles en el Estadio Libertadores de América a las 21:30.

¿Cuál es el objetivo de Independiente? Dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y avanzar a cuartos de final.

¿Qué rendimiento tiene Independiente recientemente? Acumula siete partidos sin conocer la victoria.

¿Cómo le fue a Universidad de Chile en la fase previa? Pasó a la Copa Sudamericana tras ser tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho