Independiente empata ante Universidad de Chile por el pase a cuartos de final
El “Rojo”, que cayó 1-0 en la ida, quiere meterse en los cuartos de final de la Sudamericana. Juegan desde las 21:30.
20/08/2025 | 22:16Redacción Cadena 3
FOTO: Independiente va por la clasificación a los cuartos de final.
Independiente recibe a Universidad de Chile, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El partido se juega desde las 21:30 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR está su compatriota Antonio García.
Lucas Assadi abrió el marcador para la Universidad de Chile, a los 12 minutos del primer tiempo, que le gana 1-0 a Independiente.
Partido en desarrollo
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará? Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? Se jugará este miércoles en el Estadio Libertadores de América a las 21:30.
¿Cuál es el objetivo de Independiente? Dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y avanzar a cuartos de final.
¿Qué rendimiento tiene Independiente recientemente? Acumula siete partidos sin conocer la victoria.
¿Cómo le fue a Universidad de Chile en la fase previa? Pasó a la Copa Sudamericana tras ser tercero en su grupo de la Copa Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]