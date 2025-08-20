Incidentes en Independiente y U. de Chile: batalla campal y partido suspendido

FOTO: Los hinchas de la U de Chile protagonizaron serios incidentes.

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se suspendió por incidentes en las tribunas al comienzo del segundo tiempo, con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Libertadores de América.

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas.

/Inicio Código Embebido/

?? HINCHAS DEL ROJO INGRESAN A LA TRIBUNA VISITANTE

- Había sido desalojada por pedido de las autoridades

- Quedaban algunos chilenos que seguían agrediendo a los hinchas locales y fueron sorprendidos por los rojo

- El partido sigue demorado pic.twitter.com/Hn5Bcn9dig — Vía Szeta (@mauroszeta) August 21, 2025

/Fin Código Embebido/

El lamentable comportamiento del grupo de fanáticos del cuadro trasandino generó que varios hinchas del elenco de Avellaneda tuvieran que refugiarse debajo de los techos de las gradas, mientras que ingresaron al terreno de juego para detener las acciones.

En varios videos en las redes sociales, se observa cómo los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portaron palos de gran tamaño.

/Inicio Código Embebido/

Rompieron y prendieron fuegos las butacas. Destrozaron los baños. Le abrieron la cabeza a varios hinchas de #Independiente. Lanzaron una BOMBA DE ESTRUENDO a la tribuna del Rojo.



Tiene que ser suspensión inmediata ¡Es DEMENCIAL lo que ocurrió! pic.twitter.com/drHzsooHxV — Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido) August 21, 2025

/Fin Código Embebido/

Cuando aún quedaban algunos chilenos por salir de la tribuna, la barra brava de Independiente ingresó, los golpeo, algunos fueron apuñalados o gravemente heridos y uno, acorralado, se cayó desde la segunda bandeja de la Tribuna Pavoni.

/Inicio Código Embebido/

"Independiente":

Por lo que sucedió en la tribuna de Universidad de Chile https://t.co/CHpYYHsDPt pic.twitter.com/UgdX4ODlVI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 21, 2025

/Fin Código Embebido/

El partido fue suspendido definitivamente. No obstante, la hinchada de Independiente no puede retirarse del estadio hasta que se normalice la situación.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/