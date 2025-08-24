FOTO: Huracán y Unión no pasaron del empate en un duelo por la parte alta de la Zona A del Torneo Clausura. Foto NA: @clubaunion

Huracán igualó este domingo como visitante 1-1 ante Unión de Santa Fe, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio 15 de Abril.

El gol que abrió el marcador para el “Globo” lo convirtió Hugo Nervo, a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que Marcelo Estigarribia igualó en encuentro para los locales a los 5’ del complemento.

Con este empate, el conjunto de Parque Patricios no pudo aprovechar la igualdad de Barracas Central ante Defensa y Justicia para colocarse en la primera posición de la tabla, por lo que quedó como escolta con 10 puntos, a falta de otros resultados.

LAS LÍNEAS DEL VAR: el trazado que muestra habilitado a Estigarribia en el gol del empate 1-1 de Unión con Huracán en el #TorneoClasura. ¿Qué opinás?



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jCK58JyYt2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

Además, tras la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, los dirigidos por Frank Kudelka llegarán golpeados al clásico del próximo sábado contra San Lorenzo, que se jugará desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain.

Por su parte, a los santafesinos les espera una seguidilla de partidos complicada: primero se medirán el jueves 28 de agosto ante River por los octavos de final de la Copa Argentina y luego visitarán a Racing el domingo 31 en el Cilindro de Avellaneda.

La paridad en el resultado también se vio reflejada en el juego: ambos equipos dominaron un tiempo cada uno. Huracán consiguió adelantarse con el gol de Nervo a pocos minutos del cierre de la primera etapa, a pesar de jugar con uno menos por la expulsión de Fabio Pereyra por doble amarilla.

En el complemento, Unión salió decidido a buscar la igualdad y la consiguió de entrada por medio de Estigarribia, quien conectó de cabeza un centro de Mateo Del Blanco, desatando la polémica por un supuesto offside en la jugada.

