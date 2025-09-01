Hombre precavido vale por dos

Por Gabriel Rodríguez

Cuando Lionel Scaloni habla dice cosas importantes, y, esta vez, no fue la excepción. El tema que le tocó al seleccionador de Argentina es la próxima Finalissima ante España, que debería jugarse en marzo del año que viene, tan solo tres meses antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que inicia el 11 de junio en el estadio Azteca.

Se mostró en contra de la fecha y reclamó la mala organización del partido. "Hubo tiempo para hacerlo antes", reclamó. Es que jugar ante los europeos representa un desafío de gran dimensión, pero al técnico le representa un estrés: "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", dijo.

La gran razón de un calendario apretado y casi sin lugar es la Nations League, torneo que ocupó gran espacio y atrasó las cosas por decisión del fútbol europeo: "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató", manifestó.

“HUBIESE PREFERIDO NO JUGAR LA FINALISSIMA ANTES DEL MUNDIAL”



Lionel Scaloni con @giraltpablo, dejó en claro su deseo con respecto a la final ante España



Mirá la entrevista por TNT Sports Premium y disfrutala también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/A1tTIFrkUY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 1, 2025

Scaloni admite que el choque entre los campeones de la Copa América y de la Eurocopa pudo jugarse antes, pero el calendario no dice eso.

Después del 14 de julio de 2024, fecha en que la "scaloneta" le ganó la final a Colombia y en la que la Roja se quedó con la "Euro", casi que no hubo fechas.

Argentina estuvo ocupada en setiembre, octubre y noviembre de 2024 con las eliminatorias; mientras que España en esos mismos meses disputó la primera fase de la Liga de Naciones de Europa. Este año coincidieron en marzo y junio con la última parte de las eliminatorias y la etapa final de la Nations League.

Mientras la albiceleste cierra su clasificación al Mundial este mes de setiembre, los españoles comenzaron la eliminatoria de la UEFA, que terminará en noviembre y sólo le dará el cupo directo al primero de cada grupo. Es decir que si España termina segundo de su zona, deberá disputar un playoff de repechaje con una selección proveniente de la Nations League en el mes de marzo, o sea el mes en donde teóricamente iría la "Finalissima".

Los que venimos reclamando que el seleccionado campeón del mundo se enfrente a rivales en serio, ésta sería una buena oportunidad porque te dejaría ver en dónde estás parado. Claro que es un arma de doble filo porque al ser tan cerca del Mundial se corre el riesgo de que haya lesiones.

Después está lo deportivo: Argentina y España son las mejores selecciones del mundo. Si ganás ese único partido es un título más pero si lo perdés, es probable que te saques de encima la mochila del favoritismo.

Jorge Sampaoli sufrió un 1-6 en Madrid ante España, tres meses antes del Mundial de Rusia, pero se "redimió" con un 4-0 a Haití en la cancha de Boca, apenas 18 días antes y rival de los más modestos para evitar más contratiempos. Sin duda, todo un presagio del papelón del 2018.

Y también está lo estratégico, porque si Scaloni no quiere jugar es porque sabe que ante España hay que forzar la máquina y mostrar cosas que seguramente prepare para el Mundial.

De todos modos, cabe preguntarse qué compromiso superador a la Finalissima, tiene Argentina antes de la cita ecuménica. Veamos.

Luego de esta fecha FIFA, octubre nos espera con Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos. Noviembre tendrá a la India en Keralá y la visita a Angola.

O sea, tenés al mejor del mundo en un equipo campeón de todo lo que juega y los rivales son las selecciones 47 del ranking (Venezuela, a la que ya enfrentás en eliminatorias y copas América); la 85 (los angoleños); la 133 (los indios) y la 157 (los puertorriqueños).

En marzo está prevista la Finalissima contra España y en mayo debería haber un par más.

Después de la conquista del título en Qatar, la AFA programó ocho amistosos con rivales que no estuvieron a la altura: Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Y antes del evento que devolvió a Argentina a la cima, los adversarios fueron un europeo de segundo orden como Estonia al que Messi le marcó los cinco goles de ese partido, Honduras, Jamaica y Emiratos Árabes Unidos.

El último cotejo amistoso de nivel, ante un rival europeo de peso fue el 9 de octubre de 2019 ante Alemania en Dortmund.

En síntesis, Scaloni entiende todo el contexto y lo expone. Con su argumento es lógico que no quiera enfrentar a España y posiblemente los españoles piensen lo mismo. Todo bien con que sea difícil jugar ante europeos fuertes por el calendario, pero ¡"Chiqui"!, busquen un rival serio.

Cada vez es más fuerte la sensación de que el equipo nacional logra cosas a pesar de Tapia... no por Tapia.

Informe de Gabriel Rodríguez.