Deportes

Haaland establece récord de goles en Champions, pero sigue lejos de Cristiano

El noruego supera a Ruud van Nistelrooy y se convierte en el jugador más rápido en anotar 50 goles en la Liga de Campeones.

18/09/2025 | 19:02Redacción Cadena 3

FOTO: Haaland establece récord de goles en Champions pero sigue lejos de Cristiano

Erling Haaland se convirtió el jueves en el jugador más rápido que alcanza anotar los 50 goles en la Liga de Campeones con su último tanto para el Manchester City.

El delantero noruego llegó a la cifra en su partido 49 en la máxima competición de clubes del fútbol europeo, con el City imponiéndose 2-0 ante el campeón italiano Napoli. Superó el récord anterior de Ruud van Nistelrooy, el ex atacante del Manchester United y Real Madrid que necesitó 62 partidos para marcar 50 goles.

Haaland abrió el marcador en el Etihad Stadium al inicio de la segunda mitad con un cabezazo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ha anotado 12 goles en siete apariciones para club y país esta temporada. Haaland marcó cinco goles en la victoria de Noruega por 11-1 sobre Moldavia la semana pasada. Luego anotó dos veces en la victoria del City por 3-0 sobre el Manchester United el domingo.

Haaland ha superado ahora a algunas de las grandes figuras del fútbol europeo en la lista de máximos goleadores de la Liga de Campeones y la Copa de Europa. Se adelantó a Alfredo di Stefano, la leyenda del Real Madrid, y a Zlatan Ibrahimovic.

Está empatado con Filippo Inzaghi y a uno detrás de Thierry Henry, quien ocupa el décimo lugar en la lista de la UEFA.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de todos los tiempos en la Liga de Campeones, autor de 141 tantos. El argentino Lionel Messi está segundo con 129.

Lectura rápida

¿Qué logro alcanzó Haaland? Se convirtió en el jugador más rápido en llegar a 50 goles en la Liga de Campeones.

¿Cuántos partidos necesitó Haaland para anotar 50 goles? Necesitó 49 partidos para lograr esta cifra.

¿Qué récord superó Haaland? Superó el récord de Ruud van Nistelrooy, quien anotó 50 goles en 62 partidos.

¿Cuántos goles ha anotado Haaland esta temporada? Ha anotado 12 goles en siete partidos.

¿Dónde se ubicó Haaland en la lista de máximos goleadores? Se colocó en la lista superando a varios grandes goleadores como Alfredo di Stefano.

[Fuente: AP]

