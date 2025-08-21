En vivo

Deportes

Godoy Cruz busca dar vuelta la serie ante Atlético Mineiro y avanzar de ronda

El equipo mendocino viene de caer 2-1 en la ida. Juegan desde las 19. 

21/08/2025 | 18:53Redacción Cadena 3

FOTO: Godoy Cruz quiere hacer historia en la Sudamericana.

Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro de Brasil con el objetivo de conseguir un resultado que le permita dar vuelta el 2-1 sufrido en la ida y así meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se juega desde las 19 en el Estadio Feliciano Gambarte. El árbitro es el chileno Felipe González, quien es secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos.

La ida entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro había comenzado favorable para el equipo mendocino gracias al gol de Santino Andino, pero finalmente los brasileros lo dieron vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk.

Partido en desarrollo

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrentará a Godoy Cruz?
Atlético Mineiro de Brasil.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?
Este jueves a las 19 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza.

¿Qué árbitro dirigirá el partido?
El árbitro será Felipe González de Chile.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida?
Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

