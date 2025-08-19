En vivo

Deportes

Garnacho habría rechazado una oferta de un gigante europeo

El delantero fue marginado del plantel del Manchester United de Inglaterra.

19/08/2025 | 16:10Redacción Cadena 3

FOTO: Alejandro Garnacho desea dejar el Manchester United.

El delantero hispano argentino del Manchester United de Inglaterra, Alejandro Garnacho, habría rechazado una oferta del Bayern Múnich de Alemania y le expresó a la dirigencia su deseo de jugar en el Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA.

El 21 de mayo pasado, el Manchester United cayó por 1-0 en la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham, partido donde Garnacho jugó solamente los últimos 20 minutos y, tras ello, explotó al asegurar que “fue una mierda, no le ganamos a nadie”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por esto, el entrenador portugués Rubén Amorim lo marginó del plantel y el jugador empezó a buscar un nuevo destino, siendo el Chelsea quién apareció en el horizonte para quedarse con los servicios del delantero de 21 años. Garnacho tiene su contrato arreglado con el conjunto londinense pero queda que los clubes se pongan de acuerdo en las condiciones de la transferencia.

En medio de este acuerdo, el Bayern Múnich presentó una oferta por el campeón de América en 2024 pero el propio delantero desestimó el ofrecimiento ya que le expresó a los dirigentes del Manchester United que “me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”.

Lectura rápida

¿Quién es Garnacho? Es un delantero hispano argentino que actualmente juega en el Manchester United.

¿Qué club desea? Garnacho quiere jugar en el Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes.

¿Qué oferta rechazó? Rechazó una oferta del Bayern Múnich para permanecer en el Manchester United.

¿Por qué fue marginado? Fue marginado por el entrenador Rubén Amorim tras su insatisfacción en la final de la UEFA Europa League.

¿Cuál es su situación contractual? Garnacho tiene un acuerdo con el Chelsea, pero debe resolverse la transferencia entre clubes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

