Gambeta y festejo especial: el partido de Mastantuono en el triunfo del Madrid

El joven argentino Franco Mastantuono continúa consolidándose rápidamente en el primer equipo del Real Madrid. Con apenas 18 años y tres partidos oficiales con la camiseta merengue, el extremo volvió a ser titular en el triunfo frente al Mallorca en la tercera fecha de La Liga, y se destacó tanto en la participación ofensiva como en las conexiones de equipo.

Mastantuono comenzó el encuentro por el extremo derecho, con Vinicius Jr. en el carril opuesto, Arda Güler en el corazón del campo y Kylian Mbappé como referencia ofensiva. Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde se encargaron de la contención.

A los 24 minutos del primer tiempo, con el marcador en contra 0-1, el argentino mostró su talento con un zurdazo rasante desde la puerta del área tras una conexión con Vinicius Jr., que pasó cerca del poste.

Franco Mastantuono fue reemplazado en Real Madrid y dejó la cancha OVACIONADO por el Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/cl7DSKnJ1D — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Poco después, participó en la jugada que derivó en el gol del empate de Arda Güler a los 36 minutos, tras un córner ejecutado con precisión por el Real Madrid, demostrando su influencia en la circulación del balón.

En el complemento, Mastantuono mantuvo su alto nivel: a los 54 minutos del segundo tiempo, recibió un pase de Mbappé en el área grande, dejó parado a Sergi Darder con un enganche y remató rasante al arco, pero el arquero Leo Román desvió la pelota.

¡ERA UN GOLAZO DE MASTANTUONO! Franco se hizo una gran jugada dentro del área y encontró una gran respuesta de Román. Posteriormente Guler convertía en el rebote pero fue anulado por mano previa. pic.twitter.com/lINfwpgE4X — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

En el rebote, Güler convirtió, aunque el tanto fue anulado tras la revisión del VAR por un toque con la mano previo a la definición. Fue el tercer gol invalidado para el Madrid en el encuentro, luego de dos de Mbappé por fuera de juego.

El joven atacante se retiró a los 65 minutos, reemplazado por Brahim Díaz, y recibió aplausos de la afición en el Santiago Bernabéu. Con su desempeño, Mastantuono suma tres presentaciones oficiales con el Real Madrid, tras debutar el 19 de agosto ante Osasuna y ser titular en la goleada 3-0 sobre Real Oviedo.

La actuación del argentino reafirma la confianza de Xabi Alonso en su joven promesa, que sigue dejando su marca en la élite del fútbol español con creatividad, velocidad y una notable madurez para su edad.