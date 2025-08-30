En vivo

Gambeta y festejo especial: el partido de Mastantuono en el triunfo del Madrid

La joven promesa argentina jugó hasta el minuto 66, cuando fue reemplazado por Brahim Díaz. "El Merengue" se impuso por 2-1 ante el Mallorca en el Bernabéu. El argentino fue ovacionado. 

30/08/2025 | 19:08Redacción Cadena 3

FOTO: Mastantuono sumó una nueva titularidad con el Real Madrid.

El joven argentino Franco Mastantuono continúa consolidándose rápidamente en el primer equipo del Real Madrid. Con apenas 18 años y tres partidos oficiales con la camiseta merengue, el extremo volvió a ser titular en el triunfo frente al Mallorca en la tercera fecha de La Liga, y se destacó tanto en la participación ofensiva como en las conexiones de equipo.

Mastantuono comenzó el encuentro por el extremo derecho, con Vinicius Jr. en el carril opuesto, Arda Güler en el corazón del campo y Kylian Mbappé como referencia ofensiva. Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde se encargaron de la contención.

A los 24 minutos del primer tiempo, con el marcador en contra 0-1, el argentino mostró su talento con un zurdazo rasante desde la puerta del área tras una conexión con Vinicius Jr., que pasó cerca del poste. 

Poco después, participó en la jugada que derivó en el gol del empate de Arda Güler a los 36 minutos, tras un córner ejecutado con precisión por el Real Madrid, demostrando su influencia en la circulación del balón.

En el complemento, Mastantuono mantuvo su alto nivel: a los 54 minutos del segundo tiempo, recibió un pase de Mbappé en el área grande, dejó parado a Sergi Darder con un enganche y remató rasante al arco, pero el arquero Leo Román desvió la pelota. 

En el rebote, Güler convirtió, aunque el tanto fue anulado tras la revisión del VAR por un toque con la mano previo a la definición. Fue el tercer gol invalidado para el Madrid en el encuentro, luego de dos de Mbappé por fuera de juego.

El joven atacante se retiró a los 65 minutos, reemplazado por Brahim Díaz, y recibió aplausos de la afición en el Santiago Bernabéu. Con su desempeño, Mastantuono suma tres presentaciones oficiales con el Real Madrid, tras debutar el 19 de agosto ante Osasuna y ser titular en la goleada 3-0 sobre Real Oviedo.

La actuación del argentino reafirma la confianza de Xabi Alonso en su joven promesa, que sigue dejando su marca en la élite del fútbol español con creatividad, velocidad y una notable madurez para su edad.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo? El protagonista es el joven argentino Franco Mastantuono.

¿Qué equipo representa? Representa al Real Madrid.

¿Cuándo se destacó en el partido? Se destacó en el partido contra el Mallorca en la tercera fecha de La Liga.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se llevó a cabo en el Santiago Bernabéu.

¿Por qué es relevante su actuación? Su actuación es relevante porque reafirma la confianza de Xabi Alonso y muestra su talento en la élite del fútbol español.

[Fuente: Noticias Argentinas]

