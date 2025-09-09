En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Fin de ciclo en Sudamérica: los jugadores que se despiden de las Eliminatorias

No solo Argentina cierra un ciclo, sino que muchas otras selecciones pierden figuras claves en sus equipos.

09/09/2025 | 12:10Redacción Cadena 3

FOTO: Los jugadores que se despiden de las Eliminatorias Sudamericanas.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 comienzan a marcar el final de ciclo para varias figuras históricas del continente.

El recambio generacional ya es una realidad y este martes significará la despedida de referentes que marcaron época en sus selecciones. En Argentina, por ejemplo, el defensor Nicolás Otamendi jugará su último partido oficial en esta competencia.

Además, se le suma el capitán Lionel Messi, quien expresó que podrían ser sus últimos encuentros en Eliminatorias Sudamericanas. Aun así, el jugador del Inter Miami no estará presente en el duelo ante Ecuador a las 20 (hora argentina).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a “La Tri” también habrá emociones fuertes con dos despedidas confirmadas: Hernán Galíndez, arquero nacionalizado y referente del equipo, afrontará su último compromiso en Eliminatorias, mientras que Enner Valencia, máximo goleador histórico, también dirá adiós a este certamen.

Colombia, uno de los seleccionados ya clasificados al Mundial, también verá la salida de dos emblemas: Camilo Vargas, arquero de experiencia, y Dayro Moreno, goleador incansable que atraviesa el tramo final de su carrera, dejarán atrás su participación en Eliminatorias.

Otro que vivirá un cierre especial es el paraguayo Roberto Fernández que, aunque su despedida será de visitante, tuvo su gran broche en Asunción, donde contribuyó al pasaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En Perú, la situación es diferente, ya que el seleccionado no logró la clasificación y varios históricos se despedirán sin chances de jugar otra Copa del Mundo. Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano tendrán su última presentación en Lima.

Bolivia también será testigo de una despedida significativa, donde Carlos Lampe, uno de los arqueros más emblemáticos de la “Verde”, afrontará su último partido en Eliminatorias. Si bien el jugador dejó abierta la puerta a continuar en caso de llegar al Mundial, todo indica que su ciclo en estas instancias de clasificación llega a su fin.

Finalmente, Venezuela tendrá el adiós del mediocampista Tomás Rincón, referente y capitán durante más de una década, anunció que su duelo ante Colombia será su última aparición en Eliminatorias, salvo que la “Vinotinto” logre alcanzar el repechaje.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en las Eliminatorias Sudamericanas?
Jugadores históricos se despedirán en el camino hacia el Mundial 2026.

¿Quiénes son algunos de los jugadores que se despiden?
Entre ellos están Nicolás Otamendi, Lionel Messi, Hernán Galíndez y Enner Valencia.

¿Cuándo es el último partido de estos jugadores?
Este martes es el día de las despedidas durante las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué selecciones se ven afectadas por estas despedidas?
Las selecciones de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela.

¿Cómo se sienten los jugadores ante estas despedidas?
Los jugadores expresan emociones fuertes, marcando un cierre importante en sus carreras.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho