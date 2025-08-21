Felipe Loyola: "Esto no es fútbol, el deporte no es violencia"
El futbolista del "Rojo" y de la selección chilena se expresó en redes y apuntó contra el operativo de seguridad: "La seguridad policial no sé dónde estaba".
FOTO: Felipe Loyola de Independiente. (Foto NA: @Independiente)
El testimonio que mejor capturó la desolación por la noche de terror en Avellaneda llegó desde adentro del campo de juego y con una perspectiva única: la de Felipe Loyola, el futbolista chileno que viste la camiseta de Independiente. A través de sus redes sociales, el jugador se mostró "destrozado" por los graves incidentes.
El futbolista, que también es parte de la selección de Chile, escribió en su cuenta de Instagram: "Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy", reflejando la conmoción por la batalla campal que involucró a hinchas de su club y de su país.
Críticas a la violencia y a la falta de seguridad
En su breve pero contundente descargo, Loyola fue tajante al afirmar que "no puede tolerarse este nivel de violencia". A su vez, como protagonista del evento, cuestionó duramente el operativo de seguridad implementado en el estadio: "La seguridad policial no sé dónde estaba". Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre la esencia del deporte: "Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia".
Las palabras de Loyola cobran un peso especial por su doble condición de jugador del equipo local y compatriota de la hinchada visitante, y se suman a las críticas generalizadas por las graves fallas en el operativo que permitieron la escalada de violencia.
