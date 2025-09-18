Estudiantes visita al Flamengo buscando dar el golpe en la Libertadores

FOTO: Cómo ver en vivo Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores

Flamengo recibe a Estudiantes este miércoles, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto argentino viene de eliminar sin mayores inconvenientes a Cerro Porteño pero ahora enfrenta al poderoso “Mengao”, que es uno de los favoritos del certamen continental.

Probables formaciones de Flamengo vs Estudiantes por Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal (o Guillermo Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan (o Jorginho), Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro (o Bruno Henrique). DT: Filipe Luís.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Alexis Castro, José Sosa, Tiago Palacios; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

