Estudiantes le ganó a Aldosivi y es el nuevo líder de la zona A

Estudiantes derrotó a Aldosivi por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol de la noche fue convertido por el defensor Leandro González Pirez, a los 12 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, el “Pincha” trepa a la cima de la zona A, con 12 puntos, mientras que Aldosivi permanece último en el grupo, con tres unidades, y en zona de descenso por tabla anual, en la que estaría jugando una final por la permanencia con Talleres.

/Inicio Código Embebido/

LLEGÓ EL PRIMERO DE ESTUDIANTES ???



González Pírez apareció por atrás y la empujó para el 1-0 ante Aldosivi



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/IhGTSwUn2v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 25, 2025

/Fin Código Embebido/

En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Domínguez deberá visitar a Central Córdoba, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 17:00 horas, mientras que el “Tiburón” recibirá a Boca, el domingo 31 a las 14:30.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los tres minutos, con un cabezazo del defensor Yonathan Cabral desde el centro del área grande, que generó una buena tapada del arquero Fernando Muslera, sobre su poste izquierdo.

A los siete minutos, el extremo Tiago Serrago se fue mano a mano con Muslera por el costado derecho del área, aunque su remate al primer palo fue contenido por el guardameta uruguayo.

El único gol de la noche llegó a los 12 minutos de la primera mitad, con un centro bajo del extremo Edwuin Cetré que llegó al segundo palo, por donde se tiró para empujarlo al gol el defensor Leandro González Pirez.

En 24 minutos de la primera mitad, tras una serie de rebotes, el delantero Tobías Cervera remató de volea en el área chica, con un tiro potente pero centralizado, que fue detenido por Muslera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dos minutos después, Carrillo recibió un pase en profundidad de Medina y encaró al arquero Jorge Carranza, que se impuso en el mano a mano y detuvo el tiro con su pie derecho.

El “Pincha” se acercó al segundo gol a los 43 minutos, con un pase largo que habilitó a Cetré, sobre el punto del penal. El colombiano controló y sacó un buen zurdazo alto, que impactó en el travesaño.

Ya en la segunda mitad, a los 35 minutos, un centro desde la derecha del extremo Tiago Palacios llegó al segundo palo para Carrillo, que remató desviado desde el suelo.

En 38 minutos del complemento, Palacios volvió a desequilibrar por el costado derecho, pero hizo una jugada personal: enganchó hacia la izquierda y remató, con un tiro que se estrelló en el poste derecho de un Carranza inmóvil.

En el cuarto minuto de descuento, el extremo Tiago Palacios avanzó nuevamente por derecha y quedó mano a mano, pero su disparo impactó en el cuerpo del arquero de 44 años.