En vivo

La Cadena del Gol

Mario Celedón

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mario Celedón

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Estudiantes le ganó a Aldosivi y es el nuevo líder de la zona A

El “Pincha” se quedó con los tres puntos por el gol de Leandro González Pirez.

25/08/2025 | 21:39Redacción Cadena 3

FOTO: Guido Carrillo remata de cabeza en el triunfo de Estudiantes.

Estudiantes derrotó a Aldosivi por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol de la noche fue convertido por el defensor Leandro González Pirez, a los 12 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, el “Pincha” trepa a la cima de la zona A, con 12 puntos, mientras que Aldosivi permanece último en el grupo, con tres unidades, y en zona de descenso por tabla anual, en la que estaría jugando una final por la permanencia con Talleres.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Domínguez deberá visitar a Central Córdoba, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 17:00 horas, mientras que el “Tiburón” recibirá a Boca, el domingo 31 a las 14:30.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los tres minutos, con un cabezazo del defensor Yonathan Cabral desde el centro del área grande, que generó una buena tapada del arquero Fernando Muslera, sobre su poste izquierdo.

A los siete minutos, el extremo Tiago Serrago se fue mano a mano con Muslera por el costado derecho del área, aunque su remate al primer palo fue contenido por el guardameta uruguayo.

El único gol de la noche llegó a los 12 minutos de la primera mitad, con un centro bajo del extremo Edwuin Cetré que llegó al segundo palo, por donde se tiró para empujarlo al gol el defensor Leandro González Pirez.

En 24 minutos de la primera mitad, tras una serie de rebotes, el delantero Tobías Cervera remató de volea en el área chica, con un tiro potente pero centralizado, que fue detenido por Muslera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dos minutos después, Carrillo recibió un pase en profundidad de Medina y encaró al arquero Jorge Carranza, que se impuso en el mano a mano y detuvo el tiro con su pie derecho.

El “Pincha” se acercó al segundo gol a los 43 minutos, con un pase largo que habilitó a Cetré, sobre el punto del penal. El colombiano controló y sacó un buen zurdazo alto, que impactó en el travesaño.

Ya en la segunda mitad, a los 35 minutos, un centro desde la derecha del extremo Tiago Palacios llegó al segundo palo para Carrillo, que remató desviado desde el suelo.

En 38 minutos del complemento, Palacios volvió a desequilibrar por el costado derecho, pero hizo una jugada personal: enganchó hacia la izquierda y remató, con un tiro que se estrelló en el poste derecho de un Carranza inmóvil.

En el cuarto minuto de descuento, el extremo Tiago Palacios avanzó nuevamente por derecha y quedó mano a mano, pero su disparo impactó en el cuerpo del arquero de 44 años.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Estudiantes ganó el partido.

¿Cuál fue el resultado del encuentro?
El resultado fue 1 a 0 a favor de Estudiantes.

¿Quién anotó el gol del partido?
El gol fue anotado por Leandro González Pirez.

¿Cuándo se jugaron el partido?
El partido se jugó el 25 de agosto de 2025.

¿Dónde se realizó el encuentro?
El encuentro se realizó en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho