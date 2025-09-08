Estudiantes de Río Cuarto derrotó a Colón por 1-0 y se acerca a la punta

FOTO: El plantel de Estudiantes de Río Cuarto festejando el triunfo en Santa Fe.

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Colón por 1 a 0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Brigadier Estanislao López, por la trigésima fecha de la Primera Nacional.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Lucas González, a los 32 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, el equipo cordobés trepó a la cuarta posición de la zona B, con 53 unidades, y quedó a tres puntos de distancia de Gimnasia de Mendoza, actual líder del grupo. Por su parte, Colón continúa su debacle y es decimosexto con 28 unidades, a nueve de la zona de descenso y sin triunfos en sus últimos siete partidos.

Con una victoria fundamental, Estudiantes de Río Cuarto llegó a su tercer triunfo consecutivo y se mantiene en la disputa por el primer puesto de la zona B, con su lugar en el reducido casi garantizado.

El único gol de la noche santafesina llegó en 32 minutos de la primera etapa, por medio de un córner al segundo palo que fue preciso para la subida de Lucas González, que entró libre de marca y cabeceó al gol.

El otro triunfo de la jornada fue protagonizado por Almirante Brown, que pudo aventajarse ante San Telmo por la mínima y empieza a olvidarse del descenso.

Jugando como local, ante un “Candombero” que debía ganar para mantener las posibilidades matemáticas de clasificar al reducido por el ascenso a Primera, el único gol del partido se dio en 31 minutos del complemento.

Luego de que el arquero Agustín Rufinetti tuviera que salir del área grande para cortar un pase largo con la cabeza, el mediocampista José Escurra lo pudo vencer con un tiro bombeado desde afuera del área, para el 1-0 final.

Sumando tres puntos después de cuatro partidos sin ganar, la “Fragata” alcanza los 29 puntos y se pudo alejar a 10 de la zona de descenso, a falta de cuatro fechas. Por su lado, San Telmo acumula 35 unidades.

En el primer partido de la jornada, que comenzó a las 13 horas, Arsenal sacó un empate ante Tristán Suárez y salió de los puestos de descenso en la Zona A por la trigésima fecha de la Primera Nacional.

De esta forma, los dirigidos por Darío Franco alcanzaron los 31 puntos, misma cantidad que tiene Ferro y, además, le sacó un punto a Güemes y dos a Alvarado.

A su vez, en el marco de la misma zona, Alvarado volvió a sufrir en el Minella y apenas rescató un empate sin goles frente a Deportivo Maipú de Mendoza, en un partido que refleja la falta de profundidad y de ideas para definir del equipo.

El equipo de Marcelo Vázquez tuvo la iniciativa y generó constantes centros, pero careció de presencia ofensiva, lo que facilitó el trabajo defensivo de los mendocinos. Con este resultado, el “Torito” sigue sumergido en la zona de descenso directo y se complica cada vez más en la recta final del campeonato, con solo cuatro fechas por delante.

El ingreso de Joaquín Susvielles aportó aire fresco en ataque, pero el delantero quedó aislado y el resto del equipo no logró acompañarlo con claridad. Las llegadas más claras estuvieron del lado visitante, con un remate lejano de Mirko Bonfigli que pegó en el ángulo y alguna contra que inquietó al arco de Emmanuel Gómez.

Sobre el final de la jornada, Quilmes y Ferro no pudieron sacarse diferencias y se mantienen expectantes en cuanto a la zona de descenso.

En un partido de muy poca claridad y cortado constantemente con faltas, la más clara fue para el elenco del DT Sergio Rondina, en el segundo minuto de la segunda parte, con un remate bajo del mediocampista Gerónimo Tomasetti, desde el área chica, desviado al córner por el arquero Esteban Glellel.

La igualdad mantiene a ambos equipos en zona de riesgo: Quilmes es 12° con 36 unidades, a cinco del reducido y a seis de la zona roja, mientras que Ferro está tres puestos por detrás, con 32 unidades y solo dos puntos de ventaja frente a Güemes, que está perdiendo la categoría.