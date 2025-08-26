En vivo

Deportes

Equi Fernández estaría cerca de dar el salto a Europa

El Bayern Leverkusen realizó una jugosa oferta multimillonaria que tentó a la directiva del Al-Qadisiya.

26/08/2025 | 20:01Redacción Cadena 3

FOTO: Ezequiel Fernández podría convertise en el nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen de Alemania mantuvo chalas formales con el Al-Qadisiya de Arabia Saudita para fichar al mediocampista Ezequiel Agustín Fernández.

La oferta ronda alrededor de los 30 millones de euros y un 15% de una futura venta, una importante propuesta que tentó al elenco saudí, que parece estar dispuesto a perder al argentino por este importante monto.

La mesa de negociación se encuentra en una etapa avanzada y todo indica que “Equi” llegara por primera vez en su carrera futbolística al deseado Viejo Continente, a la Bundesliga. Además, podría acostumbrarse a la exigencia deportiva de Alemania, porque el Bayer Leverkusen desea mantener un vínculo a largo plazo, este sería por 5 años de contrato.

En cuanto a su rendimiento individual, el ex mediocampista de Boca Juniors disputó 37 partidos, marcó un gol y repartió cuatro asistencias, cifras que el Bayer Leverkusen espera potenciar en el exigente fútbol alemán.

Su llegada al Bayer Leverkusen representa un salto importante en su carrera, ya que le permitirá medirse en una de las ligas más competitivas de Europa y consolidarse como un referente en el mediocampo.

Los directivos del club alemán confían en que Fernández pueda adaptarse rápidamente al ritmo del equipo liderado por Erik ten Hag. Equi es un jugador que puede aportar creatividad y buen posicionamiento defensivo, dos aspectos que podrían ser claves para los objetivos nacionales e internacionales planteados por la dirigencia del club.

¿Qué equipo está interesado en Ezequiel Fernández? El Bayer Leverkusen de Alemania.

¿Cuál es la oferta realizada por el Bayer Leverkusen? Ronda los 30 millones de euros más un 15% de una futura venta.

¿De qué club proviene Ezequiel Fernández? Proviene del Al-Qadisiya de Arabia Saudita.

¿Cuántos años de contrato le ofrecerían? Un contrato de 5 años.

¿Quién es el actual técnico del Bayer Leverkusen? El técnico es Erik ten Hag.

[Fuente: Noticias Argentinas]

