Deportes

En el debut de Anselmino, el Dortmund goleó al Unión de Berlín

Serhou Guirassy se destacó al marcar dos goles en el encuentro del domingo. El argentino se fue ovacionado.

31/08/2025 | 15:00Redacción Cadena 3

FOTO: Con doblete de Guirassy Dortmund vence 3-0 al Unión de Berlín

Serhou Guirassy anotó dos veces y el Borussia Dortmund venció 3-0 al Union Berlin para su primera victoria en la Bundesliga de la temporada el domingo, en el debut oficial del argentino Aaron Anselmino. 

Guirassy disparó tras un centro de Yan Couto antes del descanso, luego la estrella de Guinea superó al portero del Union, Frederik Rönnow, con un delicado toque antes de la hora.

Felix Nmecha hizo el 3-0 a los 81 minutos.

Jobe Bellingham necesitó tratamiento al principio tras un choque de cabezas con Andrej Ilic del Union, pero el adolescente inglés se quedó en el campo hasta los 70 minutos.

El defensor argentino Aaron Anselmino debutó con el Dortmund tras su llegada en calidad de préstamo desde el Chelsea el miércoles y se retiró ovacionado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dortmund empató su partido inaugural de liga 3-2 en St. Pauli el fin de semana pasado, cuando Guirassy también anotó.

Nadiem Amiri convirtió un penal tardío para el Mainz para conseguir un punto en Wolfsburg con un empate 1-1 más temprano.

Colonia recibe más tarde al Freiburg.

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrió? El Borussia Dortmund venció 3-0 al Union Berlín en la Bundesliga.

¿Quién destacó en el partido? Serhou Guirassy se destacó al anotar dos goles.

¿Cuándo se disputó el partido? El partido se disputó el domingo.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro? El encuentro tuvo lugar en Dortmund, Alemania.

¿Cómo finalizó el partido? El Borussia Dortmund ganó con un marcador de 3-0.

[Fuente: AP]

