El tremendo caño de Ciro Messi que recordó a su padre

Inter Miami venció este miércoles a Pumas de México por la fecha tres de la Leagues Cup.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano ganó por 3-1 con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y el cordobés Tadeo Allende.

Lionel Messi no pudo jugar en la victoria de su equipo debido a una lesión que sufrió la fecha anterior del torneo que une equipos de ambos países.

A pesar de que el astro argentino no estuvo, hubo un Messi que sí deleitó a los fanáticos en el estadio de las "Garzas".

Ciro Messi se divirtió en el campo de juego tras el partido y mostró cosas de su padre con la pelota.

El hijo menor de Lionel tiró un caño que hizo recordar a los fanáticos al que le hizo el padre a James Milner en un duelo entre el Barcelona y el Manchester City.