Deportes

El tremendo caño de Ciro Messi que recordó a su padre

El hijo menor del astro argentino se divirtió en la cancha del Inter Miami tras el partido de las “Garzas” ante Los Pumas.  

07/08/2025 | 17:40Redacción Cadena 3

FOTO: El caño de Ciro Messi. (Captura)

Inter Miami venció este miércoles a Pumas de México por la fecha tres de la Leagues Cup.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano ganó por 3-1 con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y el cordobés Tadeo Allende.

Lionel Messi no pudo jugar en la victoria de su equipo debido a una lesión que sufrió la fecha anterior del torneo que une equipos de ambos países.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de que el astro argentino no estuvo, hubo un Messi que sí deleitó a los fanáticos en el estadio de las "Garzas".

Ciro Messi se divirtió en el campo de juego tras el partido y mostró cosas de su padre con la pelota. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El hijo menor de Lionel tiró un caño que hizo recordar a los fanáticos al que le hizo el padre a James Milner en un duelo entre el Barcelona y el Manchester City

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre Inter Miami y Pumas?
Inter Miami ganó el partido por 3-1.

¿Quiénes anotaron los goles de Inter Miami?
Los goles fueron anotados por Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Tadeo Allende.

¿Por qué no jugó Lionel Messi?
Lionel Messi no jugó debido a una lesión sufrida en la fecha anterior del torneo.

¿Quién es Ciro Messi?
Ciro Messi es el hijo menor de Lionel Messi y se divirtió en el campo tras el partido.

¿Qué hizo Ciro Messi en el campo de juego?
Ciro Messi mostró habilidades con la pelota, recordando a un famoso caño de su padre a James Milner.

