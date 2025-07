El Ministro de Seguridad y la vuelta de visitantes: "Hay que cambiar la cultura"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que el regreso del público visitante al fútbol argentino ya es un hecho.

En una conferencia de prensa encabezada junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y dirigentes de Lanús y Rosario Central, se oficializó que el partido de este sábado entre ambos clubes será la primera prueba piloto del regreso: 6.500 hinchas “Canallas” podrán alentar en la Fortaleza.

“Nosotros no le podemos regalar el fútbol a los violentos. Es importante que aquellos que manejan cuestiones de violencia no se apropien de las tribunas. La idea no es volver a lo de antes, hay que cambiar una cultura”, expresó Alonso con contundencia.

Además agregó: “Tenemos que desterrar la cultura de la violencia. Es triste ver a chicos de 10 años cantando sobre drogas o que hay que matar a otro. Tiene que ser la fiesta de la familia, con banderas, bombos”.

La decisión llega tras más de una década sin hinchas visitantes en la mayoría de los partidos del fútbol argentino. En los últimos años, Alonso impulsó un plan de reintroducción gradual, con más de 100 encuentros disputados con ambas parcialidades, aunque todos en cancha neutral y en el marco de la Copa Argentina.

Esta nueva etapa comenzará en la Liga Profesional y dependerá de cada club: “Los clubes que estén en condiciones y quieran recibir público visitante, lo puedan hacer”, sostuvo Tapia.

El operativo de seguridad contará con medidas estrictas, incluyendo entradas nominales, controles reforzados y el uso del sistema Tribuna Segura, que impide el ingreso de personas con derecho de admisión. Alonso remarcó que la Provincia concentra al 70% de los clubes del país, lo que exige un alto nivel de coordinación entre la seguridad local y nacional.

“Queremos que el fútbol vuelva a ser de la familia. Se han organizado muchos partidos con dos hinchadas y por eso decidimos anunciar el comienzo para la vuelta de los visitantes en el fútbol argentino”, destacó Claudio Tapia. Y fue claro: “Es un día importantísimo, marca un antes y un después”.

El regreso del público visitante no solo apunta a recuperar el folclore futbolero, sino que representa un posible alivio económico para los clubes. Alonso, sin embargo, dejó en claro que el objetivo va más allá: “Tiene que haber seguridad y compromiso para garantizar que quienes tienen prohibición no ingresen. No podemos permitir que la violencia impida que las familias vayan a la cancha. Tenemos que cambiar esto de raíz”.

Este sábado, Lanús y Rosario Central no solo disputarán tres puntos importantes por la Liga Profesional. Protagonizarán el primer capítulo de una nueva etapa del fútbol argentino: con las dos hinchadas en las tribunas, como en los mejores tiempos, pero con el compromiso de que esta vez sea seguro, pacífico y duradero.