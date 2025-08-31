FOTO: El Inter de Lautaro Martínez sufrió una dura derrota ante Udinese por Serie A. (Foto NA: @Inter)

El Inter de Milan cayó este domingo como local por 2-1 ante Udinese, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Serie A (Liga de Italia), llevado a cabo en el estadio Giuseppe Meazza.

El gol para el cuadro “nerazzurro” lo convirtió Denzel Dumfries, a los 17 minutos del primer tiempo, mientras que Keinan Davis de penal y Arthur Atta dieron vuelta el resultado para los visitantes, a los 29’ y 40’ del mismo periodo.

Por otro lado, Federico Dimarco había logrado igualar el encuentro a los 12 minutos del complemento, pero el tanto fue anulado por un offside previo del atacante francés Marcus Thuram.

Con este resultado, el conjunto del argentino Lautaro Martínez, quien disputó los noventa minutos del encuentro, cayó a la sexta posición de la clasificación con seis puntos. Ahora, tendrá un duro encuentro ante Juventus, el sábado 13 de septiembre desde las 13:00 (hora argentina).

La partida comenzó a favor de los locales cuando el lateral derecho neerlandés, Dumfries, empujó la pelota al fondo de la red tras un pase de Thuram para abrir el marcador y vencer al arquero Razvan Sava.

No obstante, al poco tiempo, Davis fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos para el Udinese e igualar el duelo, mientras que Atta marcó un golazo para dar vuelta el partido. El volante recibió la pelota, condujo hasta el borde del área rival y sacó un remate colocado al palo izquierdo del guardameta Yann Sommer.

En el resto de encuentros de la jornada, Lazio aplastó 4-0 al Hellas Verona con gol del albiceleste Valentín “Taty” Castellanos. Mattia Zaccagni, Matteo Guendouzi y Boulaye Dia completaron la goleada.

Además, Juventus se impuso por la mínima ante Genoa con tanto de Dusan Vlahovic y se mantiene invicto en el torneo, mientras que Torino y la Fiorentina no pudieron pasar del empate.