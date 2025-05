El icónico gol de cabeza de Messi que es su favorito y se transformará en arte

Lionel Messi compartió su gol favorito, que no corresponde a uno de los centenares anotados con su famosa pierna izquierda. Se trata del cabezazo que le dio la victoria al Barcelona en la final de la Liga de Campeones de 2009 frente al Manchester United.

La estrella del Inter Miami, campeón del mundo con Argentina y octocampeón del Balón de Oro, eligió esta anotación durante una declaración realizada el jueves, enfatizando que esa conquista, sucedida hace 16 años, destaca entre los demás tantos logrados en su extraordinaria trayectoria.

/Inicio Código Embebido/

The Goal of Rome. A masterpiece from an unparalleled career by Leo Messi. Now, @refikanadol will turn it into one of the most iconic pieces in the history of art. All to support the IMCF Foundation and its charitable causes.



El Gol de Roma. Una obra maestra de una carrera… pic.twitter.com/uRJxB3YRUh