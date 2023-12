El histórico defensor italiano Chiellini anunció su retiro a los 39 años

El defensor italiano Giorgio Chiellini, de extenso y exitoso recorrido en el fútbol europeo y actualmente en la Major League Soccer de Estados Unidos, anunció su retiro a los 39 años.

El capitán del seleccionado "Azzurro" en la conquista de la Eurocopa 2020 confirmó el fin de su carrera después de 23 años.

Chiellini se despidió luego de haber perdido el sábado pasado la final de la MLS con Los Ángeles FC ante Columbus Crew.

/Inicio Código Embebido/

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe