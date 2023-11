Con dos argentinos, la MLS anunció su equipo ideal: no aparece Messi

Los argentinos Luciano Acosta y Thiago Almada fueron elegidos por la Major League Soccer (MLS) como parte del equipo ideal de la temporada 2023, en un once que no contó con la presencia de Lionel Messi, que sólo jugó seis partidos en el certamen local con el Inter Miami.

En el caso de Acosta, referente del FC.Cincinnati, este reconocimiento se suma al que recibió ayer, cuando fue elegido como MVP de la temporada.

