El Getafe derrotó al Sevilla de Matías Almeyda por La Liga

El Getafe se impuso por 2 a 1 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un encuentro válido por la segunda fecha de LaLiga.

El conjunto de José Bordalás volvió a mostrar su solidez defensiva y su efectividad en el ataque, mientras que los de Matias Almeyda no lograron reponerse de los errores del equipo.

El encargado de abrir el marcador fue el delantero Adrián Liso, quien disputaba apenas su segundo partido en Primera División y volvió a marcar como en su debut ante Celta. El joven extremo reconvertido por Bordalás a delantero aprovechó un rebote a la salida de un córner y definió con un potente derechazo, sorprendiendo al arquero Örjan Nyland.

El Sevilla logró reaccionar en el tramo final del primer tiempo y encontró el empate a través de un gol en contra del defensor Juan Iglesias, quien al intentar despejar un centro de Juanlu Sánchez terminó mandando el balón al fondo de la red.

Sin embargo, el Getafe volvió a golpear gracias a la presión de Luis Milla en la mitad de cancha y su precisa asistencia a Liso quien, otra vez decisivo, ganó en velocidad y definió con zurda al primer palo para poner el 2 a 1 definitivo.

De esta forma, el Getafe se ubicó cuarto en la tabla de posiciones con seis puntos, mientras que Sevilla aún no sumó unidades y se encuentra en el decimoséptimo lugar.

Por otro lado, el Athletic Club consiguió un triunfo clave en San Mamés al superar por 1 a 0 al Rayo Vallecano.

El único gol lo convirtió Oihan Sancet desde el punto penal, en su regreso tras lesión, luego de que él mismo forzara la falta en el área rival. Los dirigidos por Ernesto Valverde, que sufrieron en el inicio, lograron imponerse con carácter, alcanzando así seis puntos sobre seis posibles y ubicándose en el quinto puesto.

En el complemento, los locales encontraron en el delantero Nico Williams al principal generador de peligro. Finalmente, tras una revisión del VAR, a los 11 minutos, se sancionó un penal de Gerard Gumbau sobre Sancet que el propio mediocampista transformó en el gol de la victoria.

El tanto asentó al conjunto de Valverde, que manejó los tiempos en el tramo final y evitó cualquier reacción de los visitantes. De esta manera, el Athletic arranca el campeonato con puntaje perfecto, algo que no conseguía desde la temporada 2013/14.