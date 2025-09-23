En vivo

Deportes

El entrenador de Palmeiras elogió a la hinchada de River

El portugués Abel Ferreira reconoció el aliento de la gente el pasado miércoles en el estadio Monumental.

23/09/2025 | 16:06

FOTO: Palmeiras le ganó 2-1 la ida a River.

El entrenador portugués del Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, halagó el aliento de los hinchas de River en el estadio Monumental el pasado miércoles y pidió “que nuestros hinchas lo hagan” en lo que será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Este miércoles desde las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo, el Palmeiras recibirá a River para definir a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores de América. El equipo paulista ganó la ida 2-1 en Buenos Aires y un empate o un triunfo lo pondrá entre los cuatro mejores del continente.

En la previa de este partido trascendental, el entrenador portugués destacó a la hinchada de River: “Era intimidante la forma en la que el rival empujaba. Es lo que espero que nuestros hinchas hagan este miércoles, lo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y estadio lleno”.

“Son partidos diferentes, aunque se trate de los mismos equipos otra vez. No sé cómo se desarrollará, no tengo una bola de cristal. Sé cómo nos prepararemos. No habrá grandes sorpresas para ninguno de los dos” agregó.

Además, el director técnico dos veces campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras declaró: “Miren a Flamengo (ante Estudiantes de La Plata)… El primer tiempo pudo haber sido 4 o 5, pero terminó 2-1. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Si la historia se repetirá, no lo sé. No me quedo con el pasado. Son experiencias, lecciones aprendidas. Sé que por mucho que quieras controlar el partido, hay momentos en que se te va de las manos”.

“Tenemos un objetivo en esta competición, y lo hemos fijado desde el principio de la temporada. No lo cambiaremos ahora. El objetivo era conseguir un buen resultado en Argentina para cerrar el partido en casa. No sé cómo se desarrollará el duelo, pero sé lo que queremos: pasar a la siguiente fase. Eso es lo que buscaremos desde el primer minuto hasta el final” concluyó.

Lectura rápida

¿Quién elogió a la hinchada de River? El entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira.

¿Qué dijo sobre el apoyo de los hinchas? Destacó que era intimidante y espera que sus hinchas hagan lo mismo.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta? Este miércoles a las 21.30 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Allianz Parque de San Pablo.

¿Cuál es el objetivo de Palmeiras en este duelo? Pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

