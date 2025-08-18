El “Cuti” Romero renovó su contrato y seguirá jugando en el Tottenham

El defensor central de la Selección argentina, Cristián Romero renovó su contrato y seguirá siendo futbolista del Tottenham de la Premier League.

El “Cuti” renovó con el conjunto londinense hasta junio del 2029. Romero es un jugador clave para el equipo ya que es capitán tras la salida de Heung-Min Son en el último mercado de pases.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El nuevo entrenador del Tottenham, Thomas Frank, ve al campeón del mundo como una pieza clave del proyecto y, a pesar de todos los vínculos con clubes como el Atlético, el acuerdo nunca se cerró.

“Estoy aquí para quedarme. Los Spurs son mi familia. Amo a la afición. Amo a este club”, escribió el “Cuti” en sus redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

I’m here to stay. Spurs is my family. I love the fans. I love this club.



Cuti.?? pic.twitter.com/1IgIHFifxd — Cuti Romero (@CutiRomero2) August 18, 2025

/Fin Código Embebido/

En el Tottenham, el surgido en Belgrano ya jugó más de 120 partidos y viene de coronarse campeón de la Europa League.