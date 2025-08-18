En vivo

Deportes

El “Cuti” Romero renovó su contrato y seguirá jugando en el Tottenham

El defensor central argentino jugará en los Spurs hasta junio del 2029. Es el capitán del equipo tras la salida de Son.

18/08/2025 | 17:26Redacción Cadena 3

FOTO: "Cuti" Romero, capitán del Tottenham.

El defensor central de la Selección argentina, Cristián Romero renovó su contrato y seguirá siendo futbolista del Tottenham de la Premier League.

El “Cuti” renovó con el conjunto londinense hasta junio del 2029. Romero es un jugador clave para el equipo ya que es capitán tras la salida de Heung-Min Son en el último mercado de pases.

El nuevo entrenador del Tottenham, Thomas Frank, ve al campeón del mundo como una pieza clave del proyecto y, a pesar de todos los vínculos con clubes como el Atlético, el acuerdo nunca se cerró.

“Estoy aquí para quedarme. Los Spurs son mi familia. Amo a la afición. Amo a este club”, escribió el “Cuti” en sus redes sociales.

En el Tottenham, el surgido en Belgrano ya jugó más de 120 partidos y viene de coronarse campeón de la Europa League.

Lectura rápida

¿Quién renovó su contrato?
El defensor central Cristián Romero renovó su contrato.

¿Con qué equipo firmó?
Firmó con el Tottenham de la Premier League.

¿Hasta cuándo es la renovación?
La renovación es hasta junio del 2029.

¿Quién es el nuevo entrenador del Tottenham?
El nuevo entrenador es Thomas Frank.

¿Cuántos partidos ha jugado Romero en el Tottenham?
Romero ha jugado más de 120 partidos en el Tottenham.

