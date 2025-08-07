Dura sanción del Cosedepro a Instituto por los partidos ante Talleres y River
El organismo aplicó castigos al club de Alta Córdoba que por cinco fechas deberá jugar sin banderas ni instrumentos en las tribunas.
07/08/2025 | 14:21Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto enfrentó a River en el Kempes.
El Cosedepro le aplicó una dura sanción a Instituto por los partidos ante Talleres y River.
El organismo aplicó una serie de sanciones, basadas en los informes realizados por los jefes policiales de ambos operativos de seguridad para el club de Alta Córdoba.
En los informes se encuentran distintos hechos, tanto a partir de controles en el perímetro externo como así también dentro del estadio.
Qué sanciones impuso el Cosedepro
Compensación de diez millones de pesos, que serán destinados al Hospital Elpidio Torres por el partido de la "Gloria" ante Talleres.
Por el duelo ante River, el club deberá aportar una compensación institucional de treinta millones de pesos que serán destinados a clubes amateurs de Capital e Interior mediante la donación de elementos deportivos y/o de seguridad.
También se aplicará el programa Tribuna Segura a los 62 hinchas de la "Gloria" que ocasionaron los incidentes en tribunas popular Willington y platea Ardiles del estadio Kempes ante River. Los hinchas no podrán ingresar a eventos deportivos por cuatro años.
Por último, se prohibió el ingreso de banderas, tirantes, telones e instrumentos musicales por los próximos cinco partidos de Instituto por la Liga Profesional.
