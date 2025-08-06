Cavagliatto: "Todos los días Instituto está un paso más adelante"

El presidente de Instituto Juan Manuel Cavagliatto habló con Cadena 3 sobre el presente del club de Alta Córdoba.

"Desde 2021 llamamos a todos a trabajar por Instituto, en esta nueva lista hay ex presidentes y ex candidatos. Todos estamos trabajando juntos y no pensamos en política", declaró el presidente de la "Gloria".

Cavagliatto destacó que la actual gestión se enfoca en la institucionalidad y el desarrollo deportivo. "El gran mérito de esta comisión directiva es que dejamos los apellidos y los egos en la puerta y trabajamos por igual", señaló.

Instituto Atlético Central Córdoba informa que, con motivo de las elecciones programadas para el 24 de agosto de 2025, se ha presentado una única lista de candidatos.



La misma ha… pic.twitter.com/LihZUuDufw — Instituto ACC (@InstitutoACC) August 6, 2025

Sobre cómo llegó a su puesto en el club y su paso por el básquet, Cavagliatto recordó: "Muchos me mandaban al Sandrín cuando decía cómo se tenían que hacer las cosas, pero eso ya es anécdota".

La prioridad para la nueva etapa incluye consolidar el equipo en primera y mejorar las instalaciones. "Necesitamos seguir profesionalizando el área y tratar de que el fútbol esté cada vez más afianzado", explicó Cavagliatto.

"Queremos que el fútbol se siga consolidando, no sé cuántos años para atrás tenemos que ir para ver un Instituto que estuvo cuatro años seguidos en primera", agregó.

Sobre las críticas que reciben, el presidente indicó: "Nos guiamos por el socio y lo que nos dicen, no por las redes sociales que muchos opinan sin nombre. Yo soy el primero que se pone mal cuando Instituto no gana".

"Es difícil conseguir 9 y lo están viendo cerquita ustedes, nosotros trajimos a Fonseca y no tengo duda que el equipo lo va a hacer bien. Con Javier Correa tuvimos charlas, pero tiene un contrato muy alto", aseguró sobre el mercado de pases.

Al respecto de la salida de Silvio Romero del club, quien se fue libre tras rescindir, de común acuerdo, su contrato, el presidente señaló: "Al Chino Romero le hicimos el contrato más alto de la historia de Instituto, hay que decirle gracias por volver".

"Cuando sienta que estoy desgastado o que Instituto me queda grande seré el primero en decir hasta acá llegué", dijo.

Cavagliatto también se refirió al predio de la "Gloria" en el cual hace algunos meses se presentaron grandes obras: "Al predio le falta un montón para tenerlo como queremos, pero hoy un plantel de primera puede estar ahí".

Sobre el partido con River, el cual Instituto jugó en el Mario Alberto Kempes con ambas hinchadas, dijo: "El saldo de River económico fue positivo, nosotros no hemos cobrado día del club desde que somos comisión y pusimos una popular a disposición para que se ingrese solo con la cuota de socios".

Además, señaló que el partido con Rosario Central no se sabe todavía donde se jugará.

"Haremos todo lo posible para comprar a Alex Luna", cerró sobre el 10 del equipo dirigido por Daniel Oldrá.