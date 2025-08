Silvio Romero: "Ya llegamos a un arreglo y no soy más jugador de Instituto"

Silvio Romero, delantero de Instituto, confirmó en diálogo con Cadena 3 su desvinculación del club: "No pertenezco más al club. Ya llegamos a un arreglo hace algunos días ya. Obviamente no hubo problema en cuanto a lo contractual, así que estoy desvinculado del club".

El delantero se encuentra libre para recibir ofertas y comentó: "Estamos analizando las propuestas que hay, dando vueltas sobre la mesa. La idea es seguir jugando, yo me siento con ganas para seguir jugando".

"De mi lado y de la dirigencia vamos a coincidir que mi vuelta no se dio como lo deseábamos", analizó sobre su vuelta a la "Gloria".

Romero reflexionó sobre su paso por el club y la falta de continuidad en el equipo. "Nunca logré tener una continuidad y eso hizo que se me hiciera cuesta de arriba", expresó.

"Por ahí Cavagliatto y Bessone estaban convencidos con mi vuelta, pero el entrenador no y ellos son los que toman decisiones de quien juega y quien no. Oldrá fue el único entrenador que me fue de frente, le deseo lo mejor", agregó.

Romero destacó el progreso que ha visto en Instituto desde su regreso: "El cambio en el club es sustancial. Me pone muy contento la reelección de Cavagliatto, sé lo que quiere el club y lo que se fastidia cuando las cosas no salen".

"El principal responsable de jugar o no jugar es el jugador, eso lo tengo claro", señaló sobre su paso por el club.

"Tuve algunas propuestas de Primera Nacional, pero las descarté. Estoy analizando todo sin volverme loco", indicó.

Sobre su futuro, Romero no descarta el retiro por el momento: "No lo descarto, no es algo que veo como tan drástico".

Entrevista de La Cadena del Gol.