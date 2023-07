Dos grandes de Turquía se pelean por Leandro Paredes

Los dos clubes más grandes de Turquía, el Galatasaray y el Fenerbahce, están interesados en incorporar al mediocampista campeón del mundo con Argentina Leandro Paredes, quien regresará a los entrenamientos con el Paris Saint Germain, el dueño de su pase, después de su estancia en la Juventus durante la última temporada de la Serie A de Italia.

El primero de los equipos en negociar fue el Galatasaray, el cual también cuenta con Mauro Icardi en la delantera -hizo 22 goles en la última Superliga turca-, con una oferta de seis millones de euros por un préstamo con opción de compra.

El equipo que ganó la temporada 2022/23 lleva negociando con el Paris Saint Germain desde hace 10 días por el futbolista.

No obstante, el histórico rival del Galatasaray se metió en las negociaciones: el subcampeón Fenerbahce no respetó las charlas que mantuvo su clásico con el club parisino y le comunicó a la institución francesa que hará la misma oferta que su rival pero le sumará un millón más al préstamo. Aún no hubo respuesta para ellos por parte del PSG.

Si bien Paredes y sus representantes no estaban aceptando negociaciones particulares debido a las vacaciones del mediocampista antes de que se retomen las prácticas, entre los clubes ya había varias pláticas al respecto y hubo interés entre ambos lados por el futbolista.