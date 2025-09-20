En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs River: horario y formaciones

El "Decano" recibe a un "Millonario" alternativo por la novena fecha del Torneo Clausura. 

20/09/2025 | 00:00Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs River: horario y formaciones

Atlético Tucumán y River chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental José Fierro. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Decano” está octavo pero no viene teniendo una buena temporada; mientras que el “Millonario” llega como líder pero con la mente puesta en la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Atlético Tucumán vs River

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Atlético Tucumán y River Plate.

¿Cuándo se juega el partido?
El sábado 20 de septiembre de 2025 a las 21.15 horas.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Monumental José Fierro, en Argentina.

¿Cómo ver el partido?
A través de TNT Sports, ESPN Premium, Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Cuál es la situación de los equipos?
Atlético Tucumán está octavo y River Plate es líder de la liga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho