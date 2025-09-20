Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs River: horario y formaciones
El "Decano" recibe a un "Millonario" alternativo por la novena fecha del Torneo Clausura.
20/09/2025 | 00:00Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs River: horario y formaciones
Atlético Tucumán y River chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental José Fierro. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Decano” está octavo pero no viene teniendo una buena temporada; mientras que el “Millonario” llega como líder pero con la mente puesta en la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores.
Probables formaciones de Atlético Tucumán vs River
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs River
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan?
Atlético Tucumán y River Plate.
¿Cuándo se juega el partido?
El sábado 20 de septiembre de 2025 a las 21.15 horas.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Monumental José Fierro, en Argentina.
¿Cómo ver el partido?
A través de TNT Sports, ESPN Premium, Directv Go, Flow y Telecentro Play.
¿Cuál es la situación de los equipos?
Atlético Tucumán está octavo y River Plate es líder de la liga.
[Fuente: Noticias Argentinas]