Boca cerró la salida de Marcelo Saracchi a Europa

El uruguayo será jugador del Celtic de Escocia. 

26/08/2025 | 15:25Redacción Cadena 3

FOTO: Boca venció 2-0 a Banfield el domingo.

Boca logró concretar la salida a préstamo por un año del defensor uruguayo Marcelo Saracchi al Celtic de Escocia y está cerca de vender al mediocampista cedido a Platense, Vicente Taborda, al Panathinaikos de Grecia.

El mercado de pases está llegando a su fin que será el próximo 31 de agosto y el 'Xeneize' acordó la salida a préstamo por un año del defensor uruguayo Saracchi al Celtic de Escocia. La operación es con cargo de 100 mil dólares y sin opción de compra.

El ex jugador de River no era tenido en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo para esta segunda parte del año y su último partido había sido ante el Bayern Múnich por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes de la FIFA.

En este contexto, el uruguayo buscó una salida del club y estuvo cerca de desembarcar en Independiente pero la operación se truncó hasta la aparición del Celtic de Escocia. Saracchi se hará la revisión médica en la capital inglesa de Londres y realizará su visado el miércoles.

Por su parte, Taborda está cerca de emigrar al Panathinaikos de Grecia. El mediocampista tuvo un gran primer semestre en Platense donde fue campeón del fútbol argentino y, gracias a este rendimiento, el club europeo presentó una oferta a Boca, dueño de su pase por una cifra cercana a los 4.5 millones de euros por el 80 por ciento de la ficha.

El 'Xeneize' se quedaría con el 20 por ciento del pase del mediocampista de 24 años y la buena relación entre Platense y Boca facilitaría las negociaciones.

¿Qué jugador se va a préstamo a Celtic? Marcelo Saracchi se va a préstamo por un año.

¿Cuál es el monto de la operación por Saracchi? La operación es con cargo de 100 mil dólares y sin opción de compra.

¿Qué equipo está interesado en Vicente Taborda? El Panathinaikos de Grecia está interesado en Taborda.

¿Cuánto ofrece el Panathinaikos por Taborda? Ofrecen cerca de 4.5 millones de euros por el 80% del pase.

¿Qué porcentaje del pase retendría Boca? Boca se quedaría con el 20 por ciento del pase de Taborda.

[Fuente: Noticias Argentinas]

