Belgrano y Talleres palpitaron el clásico cordobés con una conferencia de prensa

Belgrano y Talleres se enfrentarán este domingo desde las 15 por la fecha 11 del torneo apertura de la Liga Profesional en el estadio Julio Cesar Villagra en una nueva edición del clásico cordobés.

En la previa del clásico, los capitanes de ambos equipos Lucas Zelarayán y Guido Herrera palpitaron el partido con una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional.

Zelarayán y Herrera en la previa del clásico.

Ambos jugadores se refirieron a la importancia que tiene este partido especial, la actualidad de los equipos y recordaron cuando jugaban juntos en las inferiores de Belgrano.

"Siempre va a estar el miedo a perder. Son partidos que te marcan para lo bueno y lo malo. El que salga ganador va a encontrar algo anímico que no se encuentra en otro partido", declaró el arquero de Talleres.

Al respecto, el "Chino" señaló: "Son partidos que cualquier jugador quiere jugar. Hay que disfrutar sin pensar mucho en lo que puede pasar. Ojalá que lo podamos disfrutar y sea un lindo espectáculo para todos".

"Es una semana especial. Yo que soy de Córdoba y tengo mi familia acá, la gente te hace saber y sentir que se viene el clásico. Lo espera toda la ciudad. Nosotros como protagonistas tenemos que estar al margen de eso", agregó.

"La semana es hermosa. Se vive de otra manera, por lo que significa para los hinchas. Tenemos que tener otra responsabilidad por lo que significa", dijo Guido Herrera.

Sobre la actualidad de los equipos en el torneo, el capitán de Talleres indicó: "Los dos equipos venimos parecidos en rendimiento y en puntos. Nos encuentra a los 2 con la necesidad de sacar puntos. No nos tiene que ganar la ansiedad, no deja de ser un partido de fútbol".

"Sabemos que es un partido importante por el envión anímico. Si obtenemos los 3 puntos nos acercamos a los 8 clasificados. Pero anímicamente nos va a servir mucho", agregó Zelarayán.

Los capitanes recordaron su época como compañeros en las inferiores de Belgrano: "Al chino lo conozco de chico. Es un fenómeno. Me alegra que haya vuelto. Son jugadores que le hacen muy bien al fútbol", señaló Herrera.

"Era difícil imaginarnos este momento cuando éramos chicos. Con Guido hicimos un gran camino en inferiores. No me sorprende su presente, porque lo conozco de chico y se las condiciones que tiene. Me pone contento por él", recordó el "Chino".

"Conozco a Guido y no me sorprende nada, me ha hecho ganar varios partidos en inferiores", agregó.

¡Esto sigue a pleno! Hoy arranca la #Fecha11 del #TorneoBetano Apertura 2025 ??



?? El domingo tenemos #ClásicoCordobés pic.twitter.com/ZWkNu82k2W — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 27, 2025

"Cada uno lo planifica a su manera y usaremos nuestras armas para quedarnos con la victoria. Son partidos que se definen en detalles. Se juega al límite trataremos de estar los 90 minutos concentrados", indicó el mediocampista de Belgrano.

"Tenemos un gran grupo y eso te permite disfrutarlo. Donde vas te nombran el clásico y hasta alguna chicana te hacen. Es lo lindo de esto", declaró Guido.

