Belgrano presentó a Saravia: "Me incliné por Belgrano porque es un club grande"

Belgrano presentó de manera oficial y ante los medios al mediocampista uruguayo Rodrigo Saravia.

El mediocampista uruguayo de 24 años llegó al "Pirata" en condición de libre y firmó contrato con el club de barrio Alberdi hasta diciembre de 2026.

"Vine a Belgrano más que nada por lo deportivo, es un club grande, me comunique con jugadores que están acá y me hablaron maravillas", declaró a Cadena 3.

Saravia llega a Belgrano desde el Rostov de Rusia, donde disputó 20 partidos en la temporada 24-25.

Sobre donde se siente más cómodo jugando Saravia aseguró: "Me es indiferente jugar de doble 5 o de volante central, también puedo hacerlo de interno o de lateral derecho".

"Me impresionó mucho el público, sabía que se juega a cancha llena acá y me asombré por como recibió al equipo. Estoy con muchas ganas de estar adentro", señaló.

El mediocampista también jugó 61 partidos en Peñarol de Uruguay y pasó por Gimnasia de La Plata, con 33 partidos entre 2023 y 2024.

"Me siento bien. Particularmente me entrené estos seis meses sin competencia, tanto como con profesor y gimnasio particular. Ya me incorporé a la par de mis compañeros", señaló.

La llegada de Saravia se sumó a la de Adrián Sporle, Thiago Cardozo, Lisandro López, Leonardo Morales y Federico Ricca de cara al torneo Clausura.