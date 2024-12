Alejandro Garnacho ganó el premio Puskas al mejor gol del año

El delantero argentino Alejandro Garnacho ganó el premio Puskas por el mejor gol del año gracias a su anotación de chilena para el Manchester United ante el Everton.

El otro argentino nominado era Walter Bou, quien también había marcado de chilena pero jugando para Lanús.

Alejandro Garnacho's goal against Everton has WON the Puskas Award! ?? pic.twitter.com/cgCxqjEi52