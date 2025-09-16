Agónico triunfo de Lanús ante Fluminense por ida de cuartos de la Sudamericana
Fue 1-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez. Marcelino Moreno, a los 45 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol del partido.
16/09/2025 | 23:31Redacción Cadena 3
FOTO: "El Granate" logró una valiosa victoria en su cancha.
Lanús consiguió este martes a la noche un agónico triunfo como local por 1-0 ante Fluminense de Brasil, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.
El único gol del encuentro para el conjunto “Granate” lo convirtió Marcelino Moreno, a los 45 minutos del segundo tiempo, y valió para adelantarse en la serie.
Con este resultado, el combinado argentino logró una importante victoria de cara a la revancha, que tendrá lugar el martes 23 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná y que dará a conocer al primer semifinalista del certamen internacional.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana?
Lanús y Fluminense se enfrentarán en la ida de los cuartos de final.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se disputará este martes a las 21.30.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro será en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.
¿Qué entrenador dirige a Lanús?
El entrenador de Lanús es Mauricio Pellegrino.
¿Cómo llega Fluminense al partido?
Fluminense presenta un presente irregular en el Brasileirao.
[Fuente: Noticias Argentinas]