En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Agónico triunfo de Lanús ante Fluminense por ida de cuartos de la Sudamericana

Fue 1-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez. Marcelino Moreno, a los 45 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol del partido. 

16/09/2025 | 23:31Redacción Cadena 3

FOTO: "El Granate" logró una valiosa victoria en su cancha.

Lanús consiguió este martes a la noche un agónico triunfo como local por 1-0 ante Fluminense de Brasil, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El único gol del encuentro para el conjunto “Granate” lo convirtió Marcelino Moreno, a los 45 minutos del segundo tiempo, y valió para adelantarse en la serie.

Con este resultado, el combinado argentino logró una importante victoria de cara a la revancha, que tendrá lugar el martes 23 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná y que dará a conocer al primer semifinalista del certamen internacional.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana?
Lanús y Fluminense se enfrentarán en la ida de los cuartos de final.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se disputará este martes a las 21.30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro será en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

¿Qué entrenador dirige a Lanús?
El entrenador de Lanús es Mauricio Pellegrino.

¿Cómo llega Fluminense al partido?
Fluminense presenta un presente irregular en el Brasileirao.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho