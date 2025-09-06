En vivo

Vélez y Central Córdoba se enfrentan en el Gigante de Arroyito por la Supercopa

El Fortín llegó a esta final tras consagrarse en la Liga Profesional 2024, mientras que el Ferroviario accedió luego de vencer a Vélez en la final de la Copa Argentina, buscando repetir la hazaña y sumar su segunda estrella en Primera División.

06/09/2025 | 12:54Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: En caso de empate, la final se definirá con un tiempo suplementario de 30 minutos.

Este sábado, el estadio Gigante de Arroyito será escenario de una nueva final del fútbol argentino, cuando Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrenten desde las 16 horas en busca de la Supercopa Argentina 2024. El Fortín accede a esta instancia tras consagrarse campeón de la Liga Profesional 2024, mientras que el Ferroviario obtuvo su lugar gracias al triunfo en la Copa Argentina ante Vélez.

Vélez atraviesa un gran momento futbolístico bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Actualmente, el equipo se encuentra segundo en la Zona B del Torneo Clausura y se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Racing. Con su última victoria 3-0 ante Lanús, el Fortín busca conquistar su segunda Supercopa en la historia del club y sumar su decimocuarto título a nivel nacional.

Por su parte, Central Córdoba apunta a lograr un hecho histórico: consagrarse campeón por segunda vez en sus 106 años de historia. Los dirigidos por Omar De Felippe vienen de quedar eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana y buscan repetir la hazaña obtenida en la final de la Copa Argentina 2024, donde vencieron 1-0 a Vélez con un gol de Godoy. La actualidad futbolística los encuentra segundos en la Zona A del Torneo Clausura y con una racha destacable de rendimiento.

El historial reciente entre ambos equipos en finales agrega un ingrediente extra a la definición. De los 11 titulares que jugaron la final de la Copa Argentina, Vélez repetirá a seis jugadores, mientras que Central Córdoba mantiene solo a tres.

En caso de empate al término de los 90 minutos, la final se definirá con un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, mediante penales. El árbitro designado para dirigir el encuentro será Facundo Tello, acompañado por su equipo de asistentes y VAR, garantizando que la Supercopa Argentina tenga un cierre con todas las garantías deportivas.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este sábado? Se disputará la Supercopa Argentina 2024 entre Vélez Sarsfield y Central Córdoba.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? Guillermo Barros Schelotto dirige a Vélez y Omar De Felippe a Central Córdoba.

¿Dónde se jugará la final? En el estadio Gigante de Arroyito.

¿Cómo se definirá la final en caso de empate? Se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, se decidirá por penales.

¿Qué título busca Vélez y qué historia persigue Central Córdoba? Vélez busca su segunda Supercopa, mientras que Central Córdoba busca su segundo título en 106 años.

