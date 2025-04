Un Newell's en levantada abre su participación ante Kimberley de Mar del Plata

Newell’s Old Boys inicia su camino en la Copa Argentina 2025 este jueves por la noche con un claro objetivo: seguir alimentando el buen momento que atraviesa y evitar sorpresas ante Kimberley de Mar del Plata, un rival de menor categoría, pero con historia y ambiciones.

El partido, correspondiente a los 32avos de final, se disputa en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 21:10, con arbitraje de Luis Pablo Echavarría. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com y app.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Tras una racha positiva en el Torneo Apertura, donde destaca su reciente y resonante victoria por 2-0 frente a Boca Juniors, el conjunto rosarino llega en alza. La llegada de Cristian “el Ogro” Fabbiani como entrenador revitalizó el ánimo de un equipo que venía con dudas.

Desde su asunción, Newell’s ha mostrado signos de mejora: si bien cayó en su debut ante Barracas Central, luego se impuso en Tucumán, igualó con Belgrano y Estudiantes, y logró un triunfo clave ante el Xeneize.

En busca de mantener el impulso, Fabbiani decidió no guardarse nada. Presentá su mejor once disponible, a excepción de Tomás Jacob, baja confirmada por una lesión en la mano. El DT sabe que la Copa Argentina no da segundas oportunidades y que un tropezón ante un rival del Federal A podría tener un impacto anímico indeseado.

En la vereda opuesta está Kimberley, que llega con ilusión y la motivación propia de los equipos que quieren hacer historia.

Tras un arranque complicado en el Federal A —con dos derrotas consecutivas como local—, el equipo marplatense logró un alivio al vencer como visitante a Santamarina de Tandil. Ahora, bajo la conducción de Mariano Mignini, busca dar el golpe ante un grande del fútbol argentino.

En desarrollo