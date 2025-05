Rosario, en la mira: el mundo del fútbol reacciona a la vuelta de Di María

Luego de confirmarse el regreso del hijo pródigo al equipo de Arroyito, en Rosario, las repercusiones en el ecosistema digital no tardaron en multiplicarse abarcativamente, empezando por la propia familia del jugador.

Uno de los que más rápido reaccionó fue el DT de Rosario Central, Ariel Holan. No podría ser de otra manera, "El Profe" ya había adelantado lo importante que sería incorporar a un jugador de tamaña jerarquía y encima surgido en el club.

También la Liga de Fútbol Profesional de Argentina, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez o el experto en mercado de pases internacional Fabrizio Romano, entre otros.

Su esposa, Jorgelina Cardoso, entusiasta de las redes sociales, rápidamente graficó las sensaciones al interior de la familia con esta novedad de la “vuelta a casa”. También desde la Liga Profesional del Fútbol de Argentina.

?????? Ángel Di Maria has signed in as new Rosario Central player, back to his boyhood club in Argentina.



After a fantastic international career, World Cup winner Di Maria returns home. pic.twitter.com/EglFpnkj8I