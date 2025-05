La voz del corazón: Jorgelina Cardoso y el regreso de Di María a Central

A veces, las noticias más esperadas no llegan en comunicados oficiales, sino en pequeños gestos cargados de significado. Este martes, mientras el mundo del fútbol se despedía de Ángel Di María en Benfica, fue Jorgelina Cardoso quien, con un guiño tan delicado como revelador -que parecía la enésima ilusión que iba a caer en saco roto- finalmente sembró la esperanza entre los hinchas de Rosario Central: un mensaje íntimo en redes sociales, cerrado con dos corazones —uno azul, otro amarillo— bastó para encender la ilusión.

Este jueves, esa premonición encontró su confirmación: el campeón del mundo vuelve a casa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La historia entre Di María y Rosario Central siempre fue de amor profundo. Pero en esta etapa final, la voz de Jorgelina adquirió un protagonismo especial. No fue simplemente la pareja del futbolista quien habló, sino la mujer que ha acompañado cada paso con firmeza y convicción, sosteniendo sueños cuando el ruido del éxito los amenazaba.

“Siempre querer más y no conformarte ni siquiera con ser campeón del mundo, bicampeón de América y tener 36 títulos”, escribió Cardoso el miércoles en una publicación que acompañó con una imagen de su esposo.

Sus palabras no fueron una despedida: fueron una declaración de principios, una mirada cómplice a una historia que aún no ha dicho su última palabra. “Esa zurda todavía no va a descansar… hay que seguir cumpliendo sueños. El libro todavía tiene páginas en blanco”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y cuando el club de Arroyito anunció oficialmente el regreso del ídolo, ella volvió a aparecer, sin estridencias pero con una certeza cálida: "Te amo, mi amor", escribió en redes, acompañada nuevamente por los corazones azul y amarillo.

Más tarde, compartió la imagen de un león, una leona y sus crías, acompañada por una frase que resumía una decisión largamente madurada: “Volviendo a casa, como corresponde”. Las palabras que siguieron fueron tan emotivas como elocuentes: “Gracias Rosario, por ser la ciudad más hermosa del mundo. Gracias Rosario Central, por hacer este sueño posible”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, compartió la imagen que tantos esperaban: Ángel Di María, con la camiseta canalla. Una foto cargada de historia, de regreso y de promesas cumplidas.

Detrás de este último gran paso en la carrera de Di María hay un trayecto de vida que no se construyó solo con goles y títulos. Está también la presencia constante de Jorgelina, tan firme como silenciosa, sosteniendo no sólo a un jugador, sino al hombre que hoy vuelve a sus raíces. Como tantas veces, fue ella quien supo leer antes que nadie los signos del destino.