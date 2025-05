Holan, con Estadio 3 tras la eliminación: "Mi cabeza está en revisar lo hecho"

El entrenador del Canalla habló con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario luego de la eliminación ante Huracán y trazó un balance del semestre. También se refirió al mercado de pases y al futuro del equipo.

Luego de la sorpresiva eliminación de Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura a manos de Huracán, Ariel Holan, entrenador del conjunto auriazul, rompió el silencio. Pese al golpe anímico que significó quedar afuera como local en el Gigante de Arroyito, tras haber sido el mejor equipo de la fase regular, el DT eligió destacar lo positivo del proceso y ya piensa en lo que viene.

“El balance es muy positivo. Arrancamos desde un lugar donde sabíamos que había que levantar al equipo”, señaló Holan, reconociendo el trabajo realizado en los primeros meses del año.

Sin embargo, no ocultó su decepción por la eliminación: “Nos dolió y mucho quedar afuera del torneo. Es una mezcla de tristeza profunda y bronca enorme. Hay que dar vuelta la página lo más rápido posible”.

Con la mira puesta en el futuro inmediato, el técnico confirmó que ya comenzó el análisis del rendimiento del plantel y del mercado de pases: “Mi cabeza está en revisar todo lo que hicimos, lo que nos faltó, qué decisiones tomamos para poder corregirlo y ver qué pasa en el mercado de pases”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Holan también advirtió sobre el nivel competitivo del campeonato: “Después de lo que pasó el fin de semana, no hay equipos favoritos. Está muy parejo entre los candidatos”, en referencia a los resultados sorpresivos de la fase final del torneo.

Respecto a la conformación del plantel, fue claro sobre el contexto actual del fútbol argentino: “Hoy no hay ningún jugador que sea intransferible. No solamente en Central, en ningún equipo hay futbolistas intransferibles”. Y anticipó: “Buscaremos refuerzos selectivos. Central es un equipo grande, que juega con 50 mil personas de local y no todos los futbolistas están preparados para jugar en estos equipos”.

Uno de los temas que sobrevuela Arroyito es el posible regreso de Ángel Di María, ídolo del club. Si bien evitó confirmar negociaciones, Holan dejó su postura: “No hay ningún entrenador que no quiera dirigir a Di María. De parte del cuerpo técnico esa es la mirada. No tengo conocimiento si hay o no negociaciones”.

Finalmente, el DT elogió el compromiso de uno de los jóvenes que se ganó un lugar en el equipo: “Santi (López) entendió rápidamente que para jugar en Central hay que ser un Guerrero. Después se puede jugar mejor, medianamente o mal, pero lo que no se puede dejar de hacer es ser Guerrero, y ese fue el mérito más grande en este semestre de Santi y de sus compañeros”.

Con una mezcla de autocrítica, análisis y ambición, Ariel Holan ya piensa en la reconstrucción de Rosario Central para la segunda mitad del año, con el objetivo de volver a competir por el título.

Entrevista de Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti.