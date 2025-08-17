En vivo

Estadio 3 Notas

Newell''s visita a Defensa y Justicia con equipo alternativo antes del clásico

El “Ogro” Fabbiani ya piensa en Central y guarda piezas tras la clasificación por Copa Argenitna. (Desde las 12) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app

17/08/2025 | 09:29Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Noguera debutó en Salta y podría integrar el "muletto" de Newell's frente al "Halcón"

Por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, Newell’s Old Boys se enfrenta este domingo a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello, desde las 14 horas. Con arbitraje de Daniel Zamora, (desde las 12) transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

Ambos equipos llegan con presentes distintos y con objetivos que se entrecruzan entre el campeonato local y la Copa Argentina.

Tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina con un triunfo por 3-2 ante Atlético Tucumán, la Lepra jugará frente a Belgrano por un lugar en semifinales. Sin embargo, su actualidad en el torneo local es más irregular: acumula tres partidos sin ganar (una derrota frente a Banfield y dos empates ante Aldosivi y Central Córdoba).

Con el clásico rosarino ante Central a la vuelta de la esquina (jueves 23 de agosto a las 17:30), el técnico Cristian Fabbiani decidió preservar a los titulares y presentar un equipo alternativo frente al Halcón. Entre las novedades, se destaca la inclusión desde el arranque del defensor Saúl Salcedo, quien venía entrenando diferenciado, y el posible debut oficial de Gaspar Íñiguez, refuerzo que llegó en junio y logró una significativa puesta a punto física.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de un ajustado triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra en el cruce interzonal, resultado que lo dejó con 7 puntos en el torneo. El equipo dirigido por Mariano Soso buscará hacerse fuerte de local para seguir escalando posiciones.

