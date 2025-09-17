Newell’s enfrenta a Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina

FOTO: El ganador de este encuentro se medirá en la próxima fase con Argentinos Juniors.

Newell’s y Belgrano se enfrentarán este miércoles en el Estadio Único La Pedrera de San Luis por la tercera llave de los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 18, mientras que la transmisión por Estadio 3, de Cadena 3 Rosario, iniciará a las 16. El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer.

La Lepra llegará al duelo con una baja importante: Luciano Herrera no se recuperó de una molestia en el sóleo y quedó afuera incluso de los suplentes. Esto obliga al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo y ajustar la estrategia ofensiva.

Aunque la formación no está confirmada, se espera que Newell’s alinee a Espina en el arco; Montelo y un doble cinco de marca conformado por Reyardo y Martín Fernández; mientras que el doble mediocampo ofensivo estaría compuesto por Ever Banega y Gonzalo Maroni. En la delantera, el doble nueve estaría integrado por Cocoliso González y Pipa Benedetto, quienes arrancarían juntos por primera vez.

El ganador de este encuentro se medirá en la próxima fase con Argentinos Juniors. Se espera un partido intenso, con ambos equipos buscando un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, en un duelo que promete goles y emociones para los fanáticos que acompañen desde el estadio o por la transmisión de Cadena 3 Rosario.